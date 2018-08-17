En eğlenceli SEAT : Ibiza!

Markanın B segmentinde yer alan modeli olan Ibiza, 2017 yılında yenilenmişti. Modelin 5. jenerasyonu olan bu en yeni versiyonu her zamankinden daha büyük, daha teknolojik ve daha dinamik olarak dikkat çekiyor. Bizde sozcu.com.tr olarak yeni Seat Ibiza'nın en performanslı donanımı olan FR paketli versiyonunu kullandık, işte detayları.

Yazıya öncelikle otomobilin kısa bir geçmişini anlatmak istiyorum. 1984 yılında ilk defa üretilen ve satılmaya başlanan otomobil o günden bu yana toplamda 5 milyon adet üretimi geçmiş bir model. 1984 yılında tanıtılan ilk jenerasyon, Volkswagen grubunun alakası olmadan üretilen bir modeldi ve saf SEAT genleri bu otomobilde yer alıyordu. İkinci jenerasyonda ise Volkswagen’in etkisi olabildiğince belli oluyordu.

Şuanda karşınızda olan model ise altyapı olarak yeni Polo ile aynı olan bir otomobil. Hatta sadece altyapı da değil mevzu, elektrik tesisatı, motor ve şanzıman seçenekleri de aynı… İyi mi kötü mü diye tartışmaya kalkarsak bu konu çok uzayacağı için ben otomobilin dış tasarımıyla konuya devam etmek istiyorum.

Ibiza FR’ı ilk defa gördüğünüzde otomobilin boyutları Ibiza’dan çok Leon gibi olduğunu hissettiriyor. Farları tamamen çevreleyen gündüz ledleri modeli farklılaştırıyor.

Otomobilin motor ızgarasında yer alan FR logosu ise Ibiza’nın içindeki sportif otomobil ruhunu vurguluyor. Ayrıca ön tampon, standart Ibiza modellerine göre daha agresif bir tasarıma sahip.

Aracın yanına geçtiğinizde ise yıldız formunda olan jantlar hemen göze çarpıyor. Otomobilin sportif duruşunu destekleyen bu parçalar, fotoğrafta göründüğünden daha şık, diyebilirim.

Ibiza’nın arkasına geçtiğinizde ise FR donanımıyla birlikte gelen çift çıkışlı egzoz görünümünde olan tampon altı eki dikkatinizi çekiyor ki buna difüzör de diyebiliriz.

Tüm bu detaylar ışığında yeni Ibiza’nın boyutlarına baktığımızda ise otomobil 4059 mm. uzunluğunda, 1780 mm. genişliğinde ve 1444 mm. yüksekliğinde. Otomobilin aks aralığı 2564 mm. iken bagaj hacmi 355 lt olarak belirtilmiş. Test aracımız olan Ibiza’nın toplam ağırlığı da 1089 kg.

Ibiza’nın kapısını açıp içine geçtiğinizde ise FR donanımından dolayı farklı olan sportif direksiyon ve spor koltuklar sizi karşılıyor. FR logolu bu parçaların haricinde beklediğinizden daha geniş yapıda olan ön konsol size merhaba diyor.

Konsolun orasına konumlandırılan multimedya ekranı ise işini en iyi biçimde yapanlardan. Bu ekran üzerinden otomobilin tüm bilgilerine, radyo MP3 çalara, bluetooth ya da data kablosuyla bağlı olan akıllı telefonunuza ve navigasyona kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ekranın boyutu ise tam 8 inç.

Direksiyonun arkasında kalan gösterge paneline göz attığınızda ise, Volkswagen gruptan tanıdık olduğunu fark ediyorsunuz. Özellikle fontların biçimi takip edilmesini kolay kılıyor.

Ibiza FR’ın motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 1 litrelik TSI motor çıkıyor. Bu motor 3 silindirli ve aşırı beslemeli bir yapıya sahip. Bu yüzden otomobil 115 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG şanzımanla kombinlenen bu ünite gücünü ön tekerleklere iletiyor. Alışkın olduğumuz dört silindirli motorlara göre biraz daha sarsıntılı olan bu motor, ayrıca farklı bir egzoz sesine de sahip.

Otomobille sürüşe başladığınızda ise B segmenti bir otomobilden çok kompakt sınıf bir aracın içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Otomobilin geniş iç mekanı ve segmentine göre fazla olan dingil mesafesi size kendinizi böle hissettiriyor. Motor sesi ve rüzgar sesi yalıtımında kabin beklediğinizden daha konforlu ancak düşük profilli lastikler ve FR donanımın sert süspansiyonları yol sesinin iç mekanda sizi rahatsız etmesine sebep oluyor.

Sürüş esnasında hızlandığınızda ise direksiyonun size verdiği güzel cevaplar, motorun sürekli gitme isteği keyfinizi yerine getiriyor. Ayrıca sürüş modlarını seçebileceğiniz bir tuş vites kolunun hemen yanında görev yapıyor. Bu tuş sayesinde otomobili “Individual, Eco, Comfort ve Sport” olarak programlayabiliyorsunuz.

Gelelim Seat Ibiza FR’ın satın alma fiyatına. Aslında fiyatlardan bahsederken sizelere baz donanımlı Ibiza’nın fiyatından da bahsetmek istiyorum. Bu doğrultuda Ibiza ülkemizde 1.0 TSI 95 ve 105 beygir güçlerinde, 1.6 TDi 95 beygir gücünde olmak üzere iki farklı motorla tercih edilebiliyor. 95 beygirlik EcoTSI motorlu Ibiza manuel vitesle alınırken, DSG şanzımanı eklediğinizde motor 105 beygir oluyor.

Ibiza’nın fiyatı ise 97 bin 700 tl’den başlıyor. Test aracımız olan Ibiza FR’ın fiyatı ise 113.500 tl. En çok merak edilen dizel otomatik Ibiza da 133 bin 500 tl değerinde…