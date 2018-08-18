İşte Bosch’un elektrikli aracı!

Elektrikli otomobil teknolojisinin sessiz ve derinden ilerleyen markası olan Bosch, başka markalar için geliştirdiği otomotiv teknolojilerini kendi ürünleri içinde kullanıyor. Marka gelecek yıl bizlerle sıfır emisyona sahip olan hafif ticari aracını tanıştıracak!

Markanın hala geliştirmekte olduğu modeliyle alakalı özellikleri paylaşma isteği oldukça az. Bu durumdan kaynaklı olarak kısıtlı bilgilerle aracın 2 ile 8 ton aralığında ağırlık taşıyabileceği de konuşulan konular arasında. Ayrıca markadan yapılan açıklamada ise taşıyacağı ağırlıktan çok gideceği mesafe kullanıcılarını memnun edecek.

Bosch’un geliştirdiği eCity Truck elektrik motoruna sahip olacak olan aracın toplam menzilinin de 200 km olacağı hesaplanıyor. Bu menzil özellikle şehir içi teslimatlar için oldukça yeterli. Bosch, ilk aracının motorunu gelecek yıl bizlere göstermeyi planlıyor. Firmanın elektrik motorlu taşıt stratejisinin başlangıcı hafif ticari araçlar olarak belirlenmişti, bu doğrultuda Bosch Almanya Postası için elektrik motorlu StreetScooter geliştirmiş ve bu konudaki iddiasını ortaya koymuştu.

Markanın yeni sıfır emisyonlu motorunu geliştirmek için Nikola Motor ile çalıştığı biliyor.