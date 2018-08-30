İşte Renault Arkana!

Coupe Crossover tasarımına sahip olan Renault Arkana’nın, Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi yapıldı. Otomobilin C SUV segmentinde yer alacak olması bu segmentteki rekabetin nasıl yenilikler doğurduğunu gözler önüne seriyor!

Özellikle SUV modelleri için en dinamik ve yoğun rekabet yaşanan C segmentinde müşteri ihtiyaçları giderek daha çeşitli hale geliyor. Renault ise Arkana ile bu segmentten pay almak için neler yapabileceğini herkese gösteriyor. Özellikle Kadjar modeliyle bu segmentte yer alan marka istediği başarıyı elde edememişti.

Arkana, markanın tasarım diline uygun bir biçimde şekillenmiş. C şeklinde farlar, bagajın ortasında birleşen Megane ve Talisman’dan tanıdık stoplar, oldukça eğik biçimde tasarlanmış C sütunu, 19 inç boyutundaki jantlar aracın duruşunu standart SUV modellerine göre daha güçlü bir biçime getirmiş.

Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens Van den Acker, ‘'Kendine özgü bir Coupe Crossover olan ARKANA, Sedan zerafeti ile SUV'un güçlü duruşunun etkileyici bir bileşimi. Güçlü tasarım ve zerafeti ile Fransız dokunuşuna sahip bu modelde Renault'nun kendine özgü çizgilerini ortaya koyduk.'' açıklamasında bulundu.

Renault Grubu, Drive the Future stratejik planı kapsamında ürün gamını genişleterek 2022 yılında satış adedini 5 milyona çıkarmayı ve uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Arkana, bu hedefe giden yolda kilit bir rol oynayacak.