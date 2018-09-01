Nereden nereye…

Değişken kurlar, artan vergi oranları derken bu yıl otomobil satışlarında ciddi bir gerileme yaşanıyor. 2017 yılı aynı döneminde 483 bin 455 olan toplam pazar bu yıl 406 bin 82’ye geriledi. Bu durum da bizim aklımızda geçen yılın fiyatlarıyla bu yılın fiyatlarındaki değişimin ne kadar olduğunu düşündürdü. İşte Türkiye’de geçen yıl satılan en ucuz otomobillerin fiyatlarıyla bugün satılan aynı otomobillerin fiyatları.
2017 Dacia Sandero 1.0 48.950 TL – (2018) 74.900 TL
2017 Hyundai i10 56.900 TL – (2018) 89.050 TL
2017 Fiat Panda 1.2 57.900 TL – (2018) 85.900 TL
2017 Fiat Egea 1.4 Fire 64.900 TL – (2018) 85.900 TL
2017 Nissan Micra 1.2 AT 65.800 TL – (2018) 88.250 TL
2017 Peugeot 208 1.2 Access 66.900 TL – (2018) 92.400 TL
2017 Renault Clio 1.2 67.600 TL – (2018) 89.150 TL
2017 Dacia Logan MCV 1.5 dCi 2017 68.650 TL – (2018) 84.250 TL
2017 Opel Corsa 1.2 68.700 TL – (2018) 102.900 TL
2017 Skoda Fabia 1.0 72.200 TL – (2018) 89.900 TL