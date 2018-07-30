Türk tüketicisi için risk aldı

ABD ile yaşanan yüzde 60’lık ek vergi kriziyle birlikte, X Serisi otomobillerini oradan getiren Borusan Otomotiv, müşterilerini mümkün olduğunca korumak adına büyük risk aldı. Vergi yürürlüğe girmeden 1 gün önce 4 aylık araç stokladı.

BMW en sportif modelleri olan M Serisi otomobillerini piste çıkardı. 4 yıl aradan sonra Borusan Otomotiv ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen M Sürüş Etkinliği'nde BMW-MINI ve BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya markasını ve pazarı değerlendirdi. İlk çeyrekte iyi giden otomobil ve hafif ticari araç satışlarının erken seçim, kur artışı ve yükselen faizler yüzünden haziran ayında yüzde 38, ilk altı ayın toplamında ise yüzde 11 daraldığını söyleyen Uğur Sakarya, “Lüks segment ilk altı ayda sadece yüzde 1 düştü. BMW satışları yüzde 13 artış gösterdi. Dolayısıyla sattığımız X Serisi modeller sayesinde lüks segmentin bizim satışlarımızla toparladığını söyleyebilirim” dedi.

YÜZDE 60'LIK EK VERGİ

Ayrıca Türkiye'nin, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi koymasının ardından misilleme yaparak 21 Haziran itibariyle 22 ürüne ek vergi koyduğunu hatırlatan Uğur Sakarya, “Bu ürünler arasında otomobil de yer alıyor. ABD'den ithal edilen otomobile yüzde 60 ek vergi geldi. Hükümet, DTÖ’ye tarife gönderir göndermez. Türk tüketicisine mümkün olduğu kadar yansıtmamak adına büyük risk aldık. X Serisi araçları olabildiğince erken ithal ettik. Şu anda elimizde 3-4 ay bizi idare edecek kadar X3 ve X5 model stoğu var. Aksi halde bu vergilerle fiyatlar 1 milyona yaklaşıyordu” diye konuştu. Sakarya, “Bize bir süre yetecek kadar stoğumuzda araç var. BMW'nin bu araçları ürettiği ABD dışında da fabrikalar var. G.Afrika ve Mısır gibi. Oralardan getirmemiz lazım. Ancak bunun bir süreci var hemen olmuyor” dedi. Toplam pazarı da değerlendiren Sakarya, “Temmuz ve ağustos aylarının da sakin geçmesini bekliyoruz. Eylülde bir toplarlanma olabilir. Yılsonunda pazarın en iyi ihtimalle geçen yılın rakamlarının yüzde 10 altında kalmasını ön görüyoruz. Filo oranı bizde yüzde 30'un üzerinde, bazı markalarda bu oran yüzde 70. Filo olmasa pazar çok daha fazla düşer. Pazarı filo satışları kurtardı” diye konuştu.

2019’DA GELECEK YENİ 8 SERİSİ COUPE

Türkiye'de ilk kez gösterilen yeni BMW 8 Serisi Coupe'nin BMW modellerinin geleceğine ışık tutuğunu belirten Uğur Sakarya, “840d xDrive Coupe, bu segmentte ilk kez kullanılan dizel motoruyla da ön plana çıkıyor. TwinPower Turbo 3,0 lt. altı silindirli dizel motor 320 bg. güç ve 680 Nm azami tork üretiyor” dedi.

M SERİSİNDE HEDEF REKOR

Geçtiğimiz yılı 19 bin 500 adetle kapattıklarını hatırlatan Uğur Sakarya, bu yılın zor olmasına karşın M serisi satışlarında iddialı olduklarını belirterek, “Almanya'dan güzel bir destek aldık. Daha önceki yıllarda adet satış yapabilmiştik. Bu sene 6 ayda 29 satış yaptık. Bu sene ilk defa 100'e yaklaşmak istiyoruz. M7modeli bile iki sipariş aldı” dedi.