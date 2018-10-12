Belli ki yine paraya sıkıştılar! Eski defterleri açtılar. Kamuyu nakit kıtlığından çıkarmak için para aranmaya başladılar. İş Bankası var! Güzel mi güzel… Parası da var… Özel mi özel… Nereden baksan beş-on milyar dolar eder.

CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için AKP'nin, MHP'li desteği ile yasal bir düzenleme yapılabileceği açıklandı. Bu sefer iş ciddi…

Oysa hisselerin CHP'ye devri Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetiydi… Tıpkı Atatürk Orman Çiftliği gibi…

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MHP milletvekili, bir gazetecinin İş Bankası hisselerine yönelik sorduğu soruya, “İş Bankası'nda hissen mi var lan?” diye cevap verdi.

Doğru! Eğer bireysel çıkarı yoksa gazeteci neden soru sorsun ki? Nitekim İş Bankası'nın kaderi artık belli sanki…

Yapabilirler mi? Yaparlar! Dava açılır. Mahkeme karar verinceye kadar kılçığı kalır. İş Bankası hisseleri Hazine'ye devredilince kontrol Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a geçecek haliyle… Oradan da kuvvetle muhtemel Varlık Fonu'na…

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Gelsin yandaş medyaya, televizyon kanallarına sonu olmayan reklamlar. Haliyle ölüyü diriyi bitirdiler, işsizlik fonunu da yediler, gözü İş Bankası'na diktiler. Doldursun havuzu yeni krediler.

Ya kontrolleri altındaki mevcut kamu bankaları? İster istemez insanın aklına İşsizlik Fonu'nun 11 milyar lirasının üç kamu bankasına sermaye fonu olarak aktarılması geliyor.

Sahi bu üç kamu bankasının neden 11 milyar liralık sermaye benzeri fonlamaya ihtiyacı oldu?

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Bankalar çok popüler bu aralar… Bir de Kalkınma Bankası işi var! AKP'nin yasa teklifiyle Türkiye Kalkınma Bankası, BDDK denetiminin dışına çıkacak ve Bankacılık Kanunu'nun kredi kurallarına göre davranmak zorunda olmayacak.

Yasalaşırsa, Kalkınma Bankası kamu kaynaklarını örtülü ödenek gibi kullanabilecek. Banka, mevduat toplamayacak. Lakin vatandaşın vergileriyle oluşan bütçeden aktarılacak kaynakları dilediği kişi ya da şirketlere kredi olarak dağıtacak. Krediler ödenmese bile alınacak karara göre sorun olmayacak!

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İş Bankası'na dönersek… Hisseler daha önce de devletleştirildi. Hazine'ye devredildi. O süreçte dava açıldı, sonuçlandı ve bitti. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda kararları da var. Hisseler CHP'ye geri verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin rahip Brunson davası hakkındaki sorulara; “yargı ne karar verirse o karara uymak zorundayım” demişti… Eh, hukuk devleti olmak da bunu gerektirirdi.

Gerçi daha önce de “Anayasa Mahkemesinin Mahkemesi'nin verdiği karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” demecini vermişti. Bilemedim şimdi!