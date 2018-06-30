Hiçişleri bakanı

“Akp hükümeti bayramları bile millete zehir etti, insanlarımız gülmeyi unuttu, bunlar beceriksiz, yetersiz, yolsuzluk paçalarından akıyor, Türkiye'yi yolsuzluk çukuruna batırdılar, ihale ve yandaş belediyeciliği yapıyorlar, tüyü bitmemiş yetim üzerinden siyaset yapıyorlar, eyyy Recep Tayyip Erdoğan at üstünde duramayan kişi ülkeyi yönetemez” diyen devlet adamı kimdir?

a, Survivor Turabi

b, Mao Zedung

c, Cemil İpekçi

d, Shrek

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“Akp mensupları genel başkanlarını padişah olarak görüyor, kendisi de kendisini padişah olarak görüyor, bu hükümete zıkkımın kökünü göstereceğiz, işleri güçleri milletin dinini istismar etmek, Tayyip Erdoğan'ın altı ayda hurdasını çıkarırım” diyen sözünün eri demokrasi kahramanı kimdir?

a, Şevkat Yerimdar

b, Marc Zuckerberg

c, kötü kedi Şerafettin

d, Nasreddin Hoca

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“Eyyy Recep Tayyip Erdoğan gidiyorsun İsrailli Olmert'le görüşüyorsun, ertesi gün Filistin'de katliamlar oluyor, boyun eğdin, emir eri oldun, boyan döküldü Tayyip Erdoğan” diyen mütedeyyin isyankar kimdir?

a, Kont Drakula

b, Zuhuratbaba

c, Prenses Kate Midlleton

d, Ali Kundilli

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Gaziler Günü'nde yaptığı konuşmada, “Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Vietnam'a, Kıbrıs'tan ülkemizde teröre karşı verilen mücadeleye kadar, bütün gazilerimizi minnetle anıyorum” diyerek… Türkiye'nin Vietnam'da savaştığını öne süren, şehitler gaziler konusunda böylesine hassas biri olan siyasetçimiz kimdir?

a, Salvatore Ferragamo

b, Kaşgarlı Mahmud

c, Albay Oliver North

d, cüppeli Ahmet

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CHP ve MHP “bunlar devleti feto'ya teslim ediyor” diye haykırırken, bu tür açıklamaları ayıplayan, “Fethullah Gülen hakkında ipe sapa gelmez, bir merkezden yönetildiği apaçık olan açıklamalar yapıyorlar, mümtaz bir şahsiyete saldırı vardır, aynen 28 Şubat gibi, aynen 12 Eylül öncesi gibi senaryodur, derin devlet cemaate saldırarak Türkiye'nin değişim yönünü etkilemeye çalışıyor” diyen mümtaz şahsiyet kimdir?

a, Philip Cocu

b, Coşkun Sabah

c, Merkez efendi

d, fesli deli Kadir

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“Devlet Bahçeli partisi MHP'yi CHP'nin metresi yaptı” diyen kimdir?

a, Haydar Dümen

b, sünnetçi Kemal Özkan

c, Matild Manukyan

d, Victoria Secret

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Bunları söyleyen sanki İsmet İnönü'ymüş gibi, gayet pişkin pişkin Akp'ye direksiyon kırıp, “Allah'a yemin ederim ki, vallahi de billahi de tallahi de, Tayyip Erdoğan bu ülkenin ilelebet ve ebedi başkanıdır” diyen kimdir?

a, Zübük

b, Sülün Osman

c, hayırsever Rıza bey

d, jet Fadıl

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(Neymiş efendim, içişleri bakanımız Süleyman Soylu, valilere talimat vermiş, şehit cenazelerine CHP il başkanlarını sokmayın filan demiş.)

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Koltuğu kaybetmemek için çırpınan, koltuğu kaybeder kaybetmez, muhtemelen “benim koltuğumun altımdan alınmasına sebep olan Berat Albayrak'ın altı ayda hurdasını çıkarırım, vallahi de tallahi de CHP bu ülkenin mümtaz şahsiyetidir” diyecek olan arkadaş kimdir?

a,