ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

ALES 2019 sınavının başvuruları başladı. ALES başvurusu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki ALES başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? ALES başvuru ücretleri ne kadar? İşte ÖSYM ALES başvuru kılavuzu…

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2019 ALES BAŞVURU KILAVUZU

2019 ALES SINAVLARI TAKVİMİ

9 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olan 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları 17 Temmuz 2019'da sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) Eylül ayında yapılacak olan 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. ALES'e girecek adayların sınav tarihi de belli oldu. 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) yapılacaktır.

2019 ALES/3 başvuruları ise 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılırken geç başvuru tarihi 8 Ekim 2019 olarak belirlendi. 2019 ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Sınav başvuru ücreti de 120 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son gün ise 18 Temmuz 2019.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.