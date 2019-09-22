Altın fiyatları: Gram altın ve yarım altın ne kadar? Çeyrek altın 452 lira!

Saudi Aramco saldırısı belirsizliğinin etkisini sürdürmesiyle petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 7.0´ye yaklaştı piyasalarda hareketlilik yaşandı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 276,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277 liradan, bin 824 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 845 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, 881 liradan alınan Yarım Ziynet 904 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI 22 EYLÜL

Gram altın: 280,05 TL alış, 280,12 TL satış.

Çeyrek altın: 442,03 TL alış, 452,04 satış.

Cumhuriyet altını: 1.824,00 TL alış, 1.852,00 satış.

Yarım altın: 881,60 TL alış, 904,40 TL satış.

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ALTININ KAÇ AYAR OLDUĞU NASIL HESAPLANIR?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir.

24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).

22 ayarda gram başına 916 milyem (mg),

18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.