CHP’den çarpıcı ekonomi raporu! 8.4 milyon kişi işsizlikle boğuşuyor

Türkiye’deki bazı ürün fiyatları her geçen gün artarken bunun üzerine bir de işsizlik eklenince vatandaş geçinmekte günbegün zorlanıyor. CHP konuyla ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı. Rapora göre; Türkiye'de evine ekmek götürmekte zorlananların sayısı resmi rakamların aksine 8 milyon 475 bin kişi. Nasıl mı? TÜİK rakamlarına göre ise Türkiye'de 4 milyon 730 bin kişi işsiz. İş bulma umudu olmadığından iş aramayan kişi sayısı ise 2 milyon 571 bin kişi. Daha uzun süre çalışabileceği halde kısa süreli çalışanlar ve mesleğinde çalışmadığı için iş arayanların sayısı ise 1 milyon 228 bin. Tüm bu rakamlar toplandığında Türkiye'deki toplam atıl iş gücü (geniş anlamda işsizlik) yüzde 24,5'e, bunların sayısı da 8 milyon 475 bin kişiye kadar çıkıyor.

CHP Grubu'nun hazırladığı ekonomik ve sosyal göstergeler raporunda işsizliğin yüksek seyirde devam ettiğine işaret edildi.

Raporda şu belirlemeler yapıldı:

YÜKSELİŞ DURDURULAMIYOR

İşsizlik sorununa orta-uzun vadede kalıcı çözüm sağlayacak olan yatırım ve üretimi teşvik etmek yerine, yıllardır İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarını kullanarak istihdamı parayla teşvik etmeye yönelik bir politika izleyen AKP yönetimi, işsizlik oranındaki yükselişi durduramıyor.

İSTİHDAM AZALDI

İşsizlik oranı şubatta (Ocak-Şubat-Mart ortalaması), geçen yılın aynı ayına göre 4,1 puan artarak yüzde 10,6'dan yüzde 14,7'ye çıktı. Genç nüfus arasındaki işsizlik oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 7,1 puan artarak yüzde 19'dan yüzde 26,1'e yükseldi. Son bir yılda işsizlik artarken istihdam ise azaldı.

Resmi işsiz sayısının 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişiyle tüm zamanların rekorunu kırdığı son bir yılda çalışanların sayısı ise 881 bin kişi azaldı.

İşsiz olduğu ve iş bulsa hemen çalışabilecek durumda olduğu halde iş bulma umudu olmadığı için iş aramayan bu nedenle re TÜİK'in işsiz kabul etmediği 2 milyon 517 bin kişi de dahil edildiğinde, gerçek işsiz sayısı 7 milyon 247 bine, gerçek işsizlik oranı ise yüzde 20,9'a kadar yükseliyor.

Eksik istihdamdakiler (Daha uzun süre çalışabileceği halde kısa süreli çalışanlar ve mesleğinde çalışmadığı için iş arayanlar) de dahil edildiğinde Türkiye'deki toplam atıl iş gücü (geniş anlamda işsizlik) yüzde 24,5'e, bunların sayısı da 8 milyon 475 bin kişiye kadar çıkıyor.

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CHP’DEN SORU ÖNERGESİ: ÇALIŞANLARIN SORUNLARI ARAŞTIRILSIN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma yaşamındaki sorunların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması istemiyle, TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesi verdi. Gürer önergesinde, “İş güvencesi, işçi sağlığı ve güvenliği, izin hakkı, kayıtlı çalışma, sosyal güvenlik, iş bulma gibi şartların, çalışma hakkının olmazsa olmaz. Ne var ki ülkemizde çalışma hakkı AKP iktidarları döneminde önemli sorunlar ile savaşmaya başlamıştır. Yasal düzenlemelerin varlığına karşın uygulamada yaşanan gerçekler emekçilerin haklarının yasal olmayan biçimde sorunlu duruma taşındığını göstermektedir. Bunlardan biride iş güvenliğindeki durumun vahametidir” dedi.