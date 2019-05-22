Çinlilerden 3. köprü açıklaması

Pekin’de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Lu Kang, “İş arkadaşlarım da bana söyledi. Şu an Çin tarafı ile Türk tarafındaki bu görüşmeler henüz bitmedi ve devam ediyor. Biz, Çin tarafı olarak olumlu haberi bekliyoruz” yanıtını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü´nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi´nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.

İLGİLİ HABER 3. köprünün satışı için flaş gelişme

Astaldi 2018 yılında Türkiye´deki siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle her iki köprüde bulunan paylarını satışa çıkartacağını açıklamıştı.

DHA