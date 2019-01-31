İki dev banka birleşebilir

Bloomberg konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde bankanın performansının 2019’ın ilk üç ayında iyileşmemesi durumunda böyle bir birleşmenin tek seçenek olabileceğini belirtti.

Deutsche Bank konuya ilişkin açıklama yapmadı. Birleşme spekülasyonları Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz’un göreve gelmesinden sonra arttı. Scholz, Alman bankalarının güçlü olmasını desteklediğini söylemişti. Scholz’un ekibi Deutsche Bank ve Commerzbank’ın yöneticileri ve büyük hissedarlarıyla sık sık görüşüyor.

Ancak, bu hafta başında konuşan bir Deutsche Bank denetleme kurulu üyesi, kurul üyelerinin yakın dönemde Commerzbank ile birleşme gibi bir isteklerinin olmadığını söyledi.

REUTERS