Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki dev banka birleşebilir

Deutsche Bank'ın yeniden yapılandırma çabalarının hedeflerine ulaşamaması durumunda, rakip Commerzbank ile hükümetin aracılık ettiği birleşme beklediği bildirildi.

15:00 -
Haberler Ekonomi
İki dev banka birleşebilir

Bloomberg konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde bankanın performansının 2019’ın ilk üç ayında iyileşmemesi durumunda böyle bir birleşmenin tek seçenek olabileceğini belirtti.

Deutsche Bank konuya ilişkin açıklama yapmadı. Birleşme spekülasyonları Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz’un göreve gelmesinden sonra arttı. Scholz, Alman bankalarının güçlü olmasını desteklediğini söylemişti. Scholz’un ekibi Deutsche Bank ve Commerzbank’ın yöneticileri ve büyük hissedarlarıyla sık sık görüşüyor.

Ancak, bu hafta başında konuşan bir Deutsche Bank denetleme kurulu üyesi, kurul üyelerinin yakın dönemde Commerzbank ile birleşme gibi bir isteklerinin olmadığını söyledi.

REUTERS

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more