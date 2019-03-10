Piyasalar hareketli haftayı geride bıraktı

Geçen hafta piyasaların gündeminde enflasyon verisi ile Merkez Bankası’nın faiz kararı yer alıyordu. Açıklanan verilerde sürpriz yaşanmasa da S-400 füzeleri ile ilgili gelişmeler doların yükselmesine neden oldu. Haftaya 5.36 seviyesinde başlayan dolar/TL 5.47 seviyesine kadar yükseldi.

YILLIK ENFLASYON 19,67

TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 2,48 ile sağlık grubunda oldu.

Marul yüzde 35.19’luk fiyat artışıyla şubat ayının zam şampiyonu oldu. Yıllık enflasyon 5 ay sonra yüzde 20’nin altına geriledi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Geçen hafta açıklanan önemli verilerden biri de faiz kararıydı. Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada son dönemde açıklanan verilerin ekonomide toparlanma sinyalleri verdiğini vurgulandı.

Merkez dış talebin gücünü koruduğunu belirtirken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediğini belirtti.

DOLARIN HAREKETLİ HAFTASI

Bir süredir ciddi bir hareket yaşanmayan dolar kuru ise S-400 füzeleri ile ilgili yapılan açıklamalar sonucunda geçen hafta yükselişe geçti.

Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren ABD bu kez açık açık yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Türkiye’nin S-400 füzelerinde ısrar etmesi halinde yaptırımların gündeme alınabileceğini söyledi. Palladino, “S-400 füzelerini alması halinde F-35 programına katılımını gözden geçireceğimiz ve gelecekte muhtemel diğer silah satışlarını da riske atacağı konusunda Türkiye’yi açıkça uyardık. Ayrıca S-400’lerin alınması durumunda ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında bu alımda rol oynayan kamu kuruluşlarına, şirketlere ya da bireylere yönelik yaptırımları da gündeme getirecektir” dedi.

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5.48’i TEST ETTİ

Yaşanan bu gelişmeler sonucu dolar/TL sert yükselerek 5.48 seviyesini test etti. Kur haftanın son işlem gününde ise gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan girişler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Patriot konusundaki iyimser algılanan açıklamaları ve ABD faiz artışlarına ilişkin beklentileri zayıflatan ABD tarım dışı istihdam verileriyle gün içindeki kayıplarının önemli bölümünü telafi etti ve 5.45’in altına geriledi.

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PİYASALAR YENİ HAFTADA NELERİ İZLEYECEK?

Yeni haftada ise piyasalar büyüme, sanayi üretimi ve işsizlik verilerine odaklanacak. Cari denge de piyasaların yakından takip ettiği verilerden biri olacak. Merkez Bankası’nın beklenti anketi de yeni haftanın önemli açıklamaları arasında yer alıyor.

İŞSİZ SAYISI 4 MİLYONA DAYANDI

Türkiye’nin en büyük problemlerinin başında yeni haftada açıklanacak olan işsiz sayısı geliyor. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre işsiz sayısı 4 milyona dayanmış durumda.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık artış ile yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık artış ile yüzde 23,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,1 puanlık artış ile yüzde 12,6 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ YÜZDE 2.5 BÜYÜME

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak 2018 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 3 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde eksi 1 ila eksi 5,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,5 oldu. Geçen yıl için ekonomistlerin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 1,8 ve en yüksek yüzde 3,3 seviyesinde oluştu.