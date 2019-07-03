Öz Orman-İş Sendikasın Genel Başkanı Settar Aslan, ‘'Son 20 günde 200 orman yangını çıktı. Ülke ormanları cayır cayır yanarken, Maliye bürokrasisi, yangın işçilerinin çalıştırılması için gerekli vizeyi vermiyor. Türkiye'de her yıl ortalama 3 bin orman yangını meydana geliyor. 1988-2018 arasındaki 31 yılda, 313 bin 499 hektar ormanlık alan kül oldu'' dedi.

Bir yangın söndürme arazözünün fiyatının 500-600 bin lira olduğunu ve her bir arazözün etkin kullanımı için, şoför hariç 5 işçiye ihtiyaç bulunduğunu belirten Aslan ‘'Çoğu arazözde şoför dışında yalnızca bir işçi görev yapıyor. Milyonlarca liralık araçları bile gerektiği gibi kullanamıyoruz'' dedi ve şunları söyledi: ‘'Ülke ormanları cayır cayır yanarken, Maliye bürokrasisi yangın işçilerinin çalıştırılması için gerekli vizeyi vermlyor. Yanan yalnızca orman değil, Türkiye'nin akciğerleridir. Ülkemizin orman varlığı 22 milyon hektarı aşmaktadır. İşçilerimiz, sadece orman yangınlarına değil; aynı zamanda anız, köy, ahır ve kırsaldaki ev yangınlarına da müdahale etmektedir. Ormanlarımızı koruyup geliştirmek için, mevcut işçi sayısı yetersizdir. Orman Genel Müdürlüğü'nün 9 bin geçici işçisine acilen kadro verilmeli ve Orman Teşkilatımıza en az 15 bin yeni işçi alınmalıdır''