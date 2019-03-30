Ankara’da büyük yangın

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Ankara-İstanbul yolu üzerinde sabah saatlerinde enjektör fabrikasında yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu enjektör fabrikasındaki yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara’nın ünlü sanayicilerinden ve Gen İlaç’ın sahibi Abidin Gülmüş SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirterek, ‘Fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi bir yılı bulabilir, ihtiyacın giderilmesi için en hızlı şekilde çözüm bulacağız’ dedi.