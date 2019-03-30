Hedeflerim daha büyük

ADAYLAR ANLATIYOR

Amasya'nın 57 bin nüfuslu, 42 bin seçmenli Merzifon İlçesi, hanlarıyla, hamamlarıyla ünlüdür. İlçede Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın heykeli, camisi, işletmesini Filiz Yaldırım'ın yaptığı ve özelliğini bozmadan otele dönüştürülen han ilçeye ayrı bir hava katıyor. Merzifon, Anadolu'da kitap fuarı açılan belki de tek ilçedir. CHP'li Belediye Başkanı Alp Kargı, ayrıştırıcı bir dil kullanmadan, yoksul insanlara yapılan yardımların, desteklerin reklamını yapmadan işini sessiz sedasız gerçekleştiren bir isim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merzifon belediye başkanının çalışmalarını çoğu kez örnek olarak anlatıyor.

HAYATTAN KOPMAYACAKLAR

Kargı şunları söylüyor: “Diğer adaylar hakkında asla olumsuz konuşmadım. 1 Nisan sabahı yine hayat devam edecek. İyi gününde, kötü gününde hemşerilerimizle yine birlikte olacağım. Benim gibi düşünmeyenlerin kalbini kırmayı asla doğru bulmam. 2 bin 300 haneye evde bakım hizmeti veriyoruz. Rehabilitasyon merkezi açacağız. İnsanlar buraya getirilecek, günlerini burada geçirecek ve hayattan kopmamaları sağlanacak.” Milli Mücadelemizin önemli yerlerinden birisi de Merzifon. CHP'li Başkan Alp Kargı, seçilmesi halinde “Milli Mücadelenin 100. Yılı Etkinlikleri” adı altında o günlerin ruhunu yaşatacak, gençlerimize o ruhu aşılayacak projeleri” de hazır. Bunun ilk ayağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlıyor. TBMM'nin açılması, Cumhuriyetimizin ilanının 100. Yıl dönümleri de yine coşkuyla kutlanacak. Kargı, “Kuvâ-yi Milliye ruhunu yaşatacağız” diyor.

Her gün sıcak yemek dağıtıyoruz

Hükümet, domates, patlıcan fiyatlarını düşürmek için tanzim satış mağazaları açarken, Merzifon belediyesi bünyesinde “Tanzim Satış- (TANSA) şirketi var. Yeni dönemde, Merzifon Belediyesi'nin “ürün alma garantili” fide dağıtımı yapılacak. Alp Kargı şunları anlattı: “Üreticimize fide dağıtacağız, onlardan elde edilecek ürünü de biz alacağız. Örneğin domates yetiştirdi. O domatesi biz alıp kendi aşevimizde kullanacağız. Çiçekleri alıp park ve bahçelerimize dikeceğiz. Merzifonlu üreticilerimizin el emekleri bugün İstanbul Havalimanında dış hatlar bölümünde satılıyor. 650 kişiye her gün sıcak yemek veriyoruz. İsteyen gelip yemeğini yiyor, isteyen sefertasıyla yemeğini alıp götürüyor. Yemekte kullanılacak malzemeleri üreticimizden alıyoruz. Böylece üreticiyi destekliyor, belediyemizin yemekleri de daha güvenli oluyor.”