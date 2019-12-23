Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İBB Kanal İstanbul’dan çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' İBB Başkanı İmamoğlu'nun ise 'cinayet' dediği Kanal İstanbul için iktidar gaza bastı. 75 milyar liralık yatırım maliyeti ile tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporu açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'Kanal İstanbul işbirliği protokolü'nden çekildiklerini açıkladı. İmamoğlu bugün itibari ile bakanlıklara konuyla ilgili yazı gönderildiğini söyledi.

Özlem GÜVEMLİ
13:10 -
Haberler Gündem

Basın toplantısında konuşan İmamoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

*Ne yaparlarsa yapsınlar bize engel olamayacaklar. Biz 16 milyon İstanbullunun hakkını aramaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bize karşı yönelecek antidemokratik yöntemler karşısında asla ve asla yılmayacağız, 16 milyonun hakkı olan konularda asla geri adım atamayacak, asla susmayacağız.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

*Oturup izleyenlerin devri bitmiştir. Ben yaptım oldu devri bitti. ‘Benim işim sanane’ bitti. Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasının doğru olup olmadığını bilim insanlarıyla tartışacağız. Kapatıldığı için bu milletin kaç milyarı çöpe atılıyor seslendireceğiz.

*Başka bir niyet varsa bunu milletçe sorgulayacağız. Kanal İstanbul’u çizgi film yapmak kolay. Kanal’ın etrafına çizgi filmde 60 katlı gökdelen dikmek de kolay. Bu kadar ciddi bir konunun gayriciddi bir şekilde ele alınmasına karşı çıkacağız. Bu kadar net. Ya Kanal, ya İstanbul.

İLGİLİ HABERİmamoğlu'nun açıklamalarının tamamı...İmamoğlu'nun açıklamalarının tamamı... İLGİLİ HABERKanal İstanbul'un nihai ÇED raporu bu sabah yayınlandıKanal İstanbul'un nihai ÇED raporu bu sabah yayınlandı
Ankara Atatürk Atatürk Havalimanı Bilim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cinayet Cumhurbaşkanı film istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika
Son güncelleme: 13:39 23.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more