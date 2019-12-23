Son dakika… İBB Kanal İstanbul’dan çekildi

Basın toplantısında konuşan İmamoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

*Ne yaparlarsa yapsınlar bize engel olamayacaklar. Biz 16 milyon İstanbullunun hakkını aramaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bize karşı yönelecek antidemokratik yöntemler karşısında asla ve asla yılmayacağız, 16 milyonun hakkı olan konularda asla geri adım atamayacak, asla susmayacağız.

*Oturup izleyenlerin devri bitmiştir. Ben yaptım oldu devri bitti. ‘Benim işim sanane’ bitti. Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasının doğru olup olmadığını bilim insanlarıyla tartışacağız. Kapatıldığı için bu milletin kaç milyarı çöpe atılıyor seslendireceğiz.

*Başka bir niyet varsa bunu milletçe sorgulayacağız. Kanal İstanbul’u çizgi film yapmak kolay. Kanal’ın etrafına çizgi filmde 60 katlı gökdelen dikmek de kolay. Bu kadar ciddi bir konunun gayriciddi bir şekilde ele alınmasına karşı çıkacağız. Bu kadar net. Ya Kanal, ya İstanbul.

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