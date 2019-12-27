Sözcü yazar ve yöneticilerine verilen cezalara tepki yağdı

Sezgin Tanrıkulu (CHP İstanbul Milletvekili): İddianamenin yazılış yöntemi ve 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düşürülmüş olması bu kararın habercisiydi zaten. Adil ve dürüst bir yargılama yapılmadı. Başka türlü işleyen bir yargı mekanizması var. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi yine şaşırtmadı. Yargı reformları, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları nafile… Ağır Ceza Mahkemesi adaletsizlik dağıtmaya, basın ve ifade özgürlüğüne darbe vurmaya devam ediyor.

BU KARARLA HUKUK BUHARLAŞTIRILDI

Aytun Çıray (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı): Sözcü yazarlarının FETÖ’ye yardımdan mahkum edilmeleri yargıda son çivilerin çıkması demektir. Hukuk bu kararla buharlaştırılmıştır. Ancak eşkıya nasıl ki dünyaya hükümdar olamazsa hukuksuzluk da bir ülkeye hakim olamaz. Hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına döneceğiz.

Gamze Akkuş İlgezdi (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Bu karar adalet mekanizmasının geldiği noktayı gösteriyor. FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak yerine halkın sesi olan Sözcü gazetesinin sesini kısmaya çalışıyorlar.

BU DAVA KUMPAS DAVASIDIR

Muharrem Erkek (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Bu dava kumpas davasıdır. Bu karar Türkiye’de basın özgürlüğünün yok edildiğinin hükme bağlanmasıdır. Böyle kararlar ancak dikta yönetimlerinde görülür. Kimse sanmasın ki Sözcü susacak!

İlkay Akkaya (Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri): Arkadaşlarımıza ceza verildi. Sözcü’den FETÖ çıkarmak akıl tutulmasıdır.

GAZETECİLER CEZAEVİ BASKISIYLA SIKIŞTIRILIYOR

Sibel Güneş (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri): Yargı, gazeteciliği cezalandırmaya devam ediyor. 2.5 yıldır süren davada meslektaşlarımız gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılandı. Bu süreçte sürekli halkın gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecileri dava ve cezaevi baskısıyla sürekli sıkıştırmanın bu ülkede demokrasiye bir faydası olmayacağını düşünüyoruz. Her beş yılda bir gelen yargı reformlarının da artık davalara yansımasını bekliyorduk

Prof. Gaye Usluer (CHP PM Üyesi): Sözcü gazetesi davasında verilen karar, hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Türkiye’nin yüz akı gazeteciler “FETÖ’ye yardım” suçundan hapse mahkum edildiler Eyyy AKIL ve Eyy VİCDAN neredesin?

KARARI VEREN YARGIÇ NASIL RAHAT UYUYABİLİR?

Gamze Taşçıer (CHP Ankara Milletvekili): Bu karar gazeteciliğe, basın özgürlüğüne, halkın haber alma özgürlüğüne ve demokrasiye vurulmuş bir darbedir. Sözcü gazetesi yalnız değildir.

Eren Erdem (CHP PM Üyesi): Tamam, hükümet; “zıvanadan çıktık, artık istesekte hukuka dönemeyiz” diyor anlıyoruz. Ama bu kararı veren bir yargıç, nasıl rahat uyuyabilir anlamak imkansız!

YARGI REFORMU SINIFTA KALMIŞTIR

Umut Oran: (Eski CHP Milletvekili) Şok bir karar. Gerçekten yargısız infaz dedikleri bu olsa gerek. Şu anda hukuk devletine yargı reformu yaptığını iddia edenler başta Adalet Bakanı olmak üzere gelip bu davayı izlemeli kararlarına bakmalı. Sanıkların en ufak bir belge kanıt delil olmadan sadece gazetecilik yaptıkları için yargılandıklarını görmeleri gerek. Yargı reformu sınıfta kalmıştır. Sözcü gazetesi kararı gösteriyor ki Türkiye de yargı reformu yoktur ve hukuk devleti değildir.

DOSYANIN KAPSAMINA UYGUN BİR KARAR VERİLMEDİ

Ünal Demirtaş (Avukat-CHP Zonguldak Milletvekili): Hukuk tarihine kara leke olarak geçecek davalardan birisi. Sözcü davası siyasi bir davadır. Türkiye’deki muhalif basını susturmak için açılan bir davaydı. Karar verildi. Necati Doğru ve Emin Çölaşan’dan FETÖ’cü çıkartmak da bu mahkemeye nasip oldu. Bu isimleri FETÖ’yle yan yana getirmek insan aklıyla alay etmektir. Bu verilen karar hukuki bir karar değildir. Dosyanın kapsamına uygun bir karar verilmedi. Bu davanın istinaftan yüzde yüz bozulacağına inanıyorum. Yargılanan gazeteciliktir. Gerçek gazeteciliğe ceza verilmiştir. Yanlıştan dönülmesi aksi halde hukuka olan güven tamamen sarsılacaktır.

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