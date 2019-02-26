Otomotiv endüstrisinde markalar uluslararası fuarlara yaklaşımlarını gün geçtikçe değiştiriyor. Mart ayının 7-17 tarihleri arasında kapılarını otomobil severlere açacak olan organizasyona en önemli üreticilerden olan DS, Ford, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Opel ve Volvo katılmayacak. Fuar öncesinde markalardan yapılan açıklamalar daha çok

konsept modellerin tanıtımları üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu konsept otomobiller, o markanın sınırlarının neler olduğunu, neler üretebileceğini gösteren modeller olarak öne çıkıyor. Kimi tamamen elektrikli, kimi sürücüsüz, kimi tek kişilik, kimi ise en teknolojik olma özelliklerine sahip. Ayrıca konsept modeller marka tarafından satılmadığı için, almak isteseniz de ne yazık ki bu eylemi gerçekleştiremiyorsunuz. İşte 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması planlanan otomobiller…

Alfa Romeo

FCA Grubu çatısı altında yer alan marka yeni küçük SUV modelini tanıtacak gibi düşünülse de Giulietta’nın en yeni konsept versiyonuyla Cenevre’de tanışacağımız söyleniyor.

Aston Martin

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martın, Lagonda, 003 ve DBX Konsept modellerini Cenevre’de sergileyecek.

Audi

VW Grubu’nun premium markası olan Audi, e-tron modelini fuarda sergileyecek. Ayrıca markanın plug-in hybrid teknolojili Q5 modelinin de fuarda olacağı söyleniyor.

Bentley

Marka yeni SUV modeli olan Bentayga’nın en hızlı versiyonu olan Speed’i Cenevre’de tanıtacak. Bentayga Speed 12 silindirli 626 beygir güç üreten bir üniteye sahip. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 3.9 saniye!

BMW

Bavyeralı üretici Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni 7 Serisi, 3 Serisi SW ve X5 modellerini sergileyecek.

Bugatti

Efsane hiper spor otomobil üreticisi Bugatti, Cenevre Otomobil Fuarı’nda bir adet üretilen 18 milyon değerindeki otomobilini sergileyecek!

Citroen

Fransız üretici Ami One Konsept modelini fuarda sergilemeyi planlıyor. Bu konsept model büyük şehirlerle barışık, elektrikli, maksimum hızı 42 km/s olan ve 425 kg ağırlığında bir otomobil.

Cupra

Seat’ın performanslı otomobil modellerinin üreticisi olan Cupra, Formentor Konsept modeli olan hızlı crossover otomobilini Cenevre’de sergileyecek.

Ferrari

Efsane markanın beş modelinden birini yenilemesi bekleniyor. Ancak marka tarafından bu konuyla alakalı yapılan resmi bir haber ve açıklama ne yazık ki yok…

Honda

Japon otomotiv devi Honda, Cenevre Otomobil Fuarı’nda, ilk defa 2017 Frankfurt’ta tanıttığı Urban EV aracının üretim versiyonunu sergileyecek.

Jeep

FCA Grubu’nun efsanevi SUV üreticisi Jeep, Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk hibrit motorlu otomobili olacak olan Renegade plug-in hybrid’i tanıtacak.

Mazda

Japon üretici yeni coupe crossover tasarımlı otomobilini fuarda tanıtacak. Ayrıca Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıttığı kompakt sınıf otomobili 3’ü de sergileyecek!

Mercedes-Benz

Alman üretici fuarda birden fazla modelini sergileyecek. Bunlardan en önemlisi Vito modelinin elektriklisi gibi düşünebileceğimiz EQV. Yenilenen V-Serisi ise markanın ikinci önemli kozu olacak.

Mercedes bu modellerin haricinde CLA Shootingbrake modelinin tanıtımını da Cenevre’de yapacak. Ayrıca marka Formula-E’de mücadele edecek olan otomobilini de standında sergileyecek. Son olarak kompakt SUV modeli olan GLC’nin de yeni versiyonu fuarda olacak.

Mitsubishi

Mitsubishi iki önemli modeli olan yeni L200 ve ASX modellerinin haricinde The Engelberg Tourer konseptini de sergileyecek. Bu model Renault-Nissan ittifakının ürettiği

platforma ilk sahip olan model olacak ve Outlander’ın yerine geçecek.

Nissan

Markanın radikal tasarımlı B-SUV modeli olan Juke’nin yeni versiyonuyla tanışmamız Cenevre’de olacak. Ayrıca Nissan elektrikli SUV konseptini de sergileyecek.

Peugeot

Fransız üretici yeni 208 modelini burada tanıtacak. Ayrıca Peugeot Sport Engineered konsept modeli ve 508 fastback sedan da sergilenecek.

Polestar

Volvo’nun spor otomobillerini üreten marka olan Polestar, elektrik motor destekli crossover modeli olan 2’yi Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyecek.

Renault

Renault ise Türkiye’de de üretilecek olan b segmenti oyuncusu Clio’nun tanıtımını Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek. Hibrit motor seçeneği de bulunan bu otomobil fuarın en çok merak edilen otomobilleri arasında.

Seat

VW Grubu’nun çatısı altında yer alan marka Cenevre Otomobil Fuarı’nda şehir içi ulaşımı rahatlatmak için tasarladığı, Renault Twizy’e benzeyen Minimo konsept modelini tanıtacak.

Skoda

Skoda standında ise en önemli model VW’nin geliştirdiği MEB platformu üzerine inşa edilen Vision iV tam elektrikli crossover coupe konsept modeli. Bunun haricinde ise kompakt sınıf temsilcisi Scala ve B-SUV segmentte yer alan Kamiq’te fuarda sergilenmesi beklenen modeller arasında.

Subaru

Japon otomobil üreticisi Subaru, Viziv Adrenaline konsept modeliyle standında ziyaretçilerini karşılayacak. Ayrıca marka e-boxer yani hibrit boxer motorunu da tanıtacak.

Volkswagen

Volkswagen markası elektrikli otomobil ailesi olan I.D. modellerinden I.D. Buggy otomobilini fuarda tanıtacak. Ayrıca makyaj operasyonu geçiren Passat’ta fuardaki yerini alacak. Ayrıca markanın önem verdiği modellerinden biri olan B-SUV modeli T-Roc’un da R versiyonu VW standındaki yerini almış olacak.