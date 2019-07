Dik durmak

Ağustos ayının yaklaştığı bugünlerde Körfez bölgesinde sıcaklar giderek tırmanıyor. Ortalama hava sıcaklığı 50 derece ama Hürmüz Boğazı'nda sular fokur fokur.

Suriye'ye yardım gönderen İran, ABD işbirlikçisi Sisi Süveyş Kanalı'nı kapatınca petrol dolu tankerini Afrika'yı dolaştırarak Cebeli Tarık'dan geçirmeye çalıştı.

Ancak bu kez İngilizler engelleme yaptı ve 4 Temmuz'da tankere el konuldu. Tahran'ın tüm çabalarına rağmen tanker serbest bırakılmayınca İranlılar Hürmüz'ü geçen iki İngiliz tankerine el koydu.

Göze göz dişe iki diş.

İran'ın hiç şakası yok.

İran'ın hiç kimseden korkusu yok.

40.Yılını kutlayan İran Devrimi ABD'nin tüm düşmanlıklarına direnerek bugünlere geldi.

Ülkede benim de karşı olduğum şeriata dayalı sistem var ama konu İranlıları ilgilendirir.

Önemli olan her koşulda İran'ın komşularıyla dost olmasıdır.

Önemli olan bu coğrafyanın halklarına karşı tehdit, kışkırtma, savaş, kırım, ambargo, yaptırım ve benzeri yöntemlerini yüz yıldır uygulayan emperyalist ülkelere ve onların bölgesel işbirlikçilerine direnmektir.

Devrimden hemen sonra ABD ve Körfez ülkelerinin desteklediği Saddam'la 8 yıl savaşan İran tüm yaptırım ve ambargo kararlarına rağmen dimdik ayakta kaldı ve her zaman her yerde herkese kafa tuttu.

Özellikle Suriye'de.

İran desteği olmasaydı 100 ülkenin üzerine çullandığı Suriye belki bugün haritadan silinmişti.

İran desteğiyle güç kazanan Lübnan Hizbullah İsrail'in korkulu rüyasıdır.

IŞİD, NUSRA, KAİDE ve benzeri örgütlere karşı savaşan İran bu örgütleri destekleyen ülkelerin tersine her zaman emperyalizme ve siyonizme karşı mücadele etmiş ve çoğu zaman zafer kazanmıştır.

İşte bu nedenle Müslüman Sünni Pakistan'ın nükleer bomba yapmasına sesini çıkarmayan ABD, İsrail ve Batılı ülkeler İran'ın nükleer güç olma çabalarına karşı kıyameti koparmış ve Nisan 2015'te imzalanan anlaşmayla Tahran'ın nükleer programını engellemişlerdi.

Ancak bu anlaşmayı yetersiz bulan Başkan Trump geçen yıl İran'a yönelik yeni ambargo ve yaptırım kararları aldı.

İran Trump'ı umursamadan kendi yolunda devam etti ve kötüye giden ekonomisine rağmen ABD'ye kafa tuttu.

Birçok savaş gemisini İran yakınlarına gönderen ve bölgedeki askeri üslerini alarma geçiren ABD'ye karşın Tahran 20 Haziran'da 250 milyon dolarlık dünyanın en gelişmiş Amerikan casus uçağını iki bin dolarlık füzeyle düşürdü.

Kendi yandaşlarına ‘İran'dan intikam aldık' mesajı vermek isteyen Trump Perşembe günü ‘İran İHA'sını düşürdük' dedi ama Tahran bir gün sonra düşürüldüğü söylenen İHA'nın Amerikan savaş gemilerinin üzerinde dolaşırken görüntülerini yayınladı.

Trump kesin deliye dönmüştür.

Adamın zaten zeka sorunu var.

IŞİD tarafından kaçırılarak tecavüze uğrayan binlerce Ezidi kadından biri olan Nadia Murad'ı önceki gün Beyaz Saray'da kabul eden Trump İQ'nın ne denli düşük olduğunu kanıtladı.

Murad, annesi ve erkek kardeşlerinin IŞİD tarafından öldürüldüğünü, 3 bin Ezidinin hâlâ kayıp olduğunu anlattıktan sonra Trump ‘Ailen şimdi nerde' diye sordu.

Murad ‘Mezardalar' diye yanıt verince Trump “ Hatırladım sen Nobel Ödülü kazandın? Bu inanılmaz. Ödülü hangi nedenle sana verdiler?” diye karşılık verdi.

Adamın dünyadan haberi yok ama Körfez'in kral, emir ve şeyhlerinden üç yılda en az 600 milyar dolar sızdırmayı biliyor.

Trump'a göre daha fazla dolar için adamları korkutmak gerek.

‘Yani savaş gerek'.

‘Yani Suriye'de olduğu gibi hep birlikte İsrail'e hizmet etmek gerek'.

‘Arap Baharı'ında olduğu gibi Allah, din ve iman adına bölgeyi perişan etmek gerek'.

‘Mezhep kışkırtmasını sürdürmek gerek'.

‘Gerek oğlu gerek ama ah şu Acemler olmasaydı'.

‘Adamlar her şeyi berbat etti'.

Kolay değil Trump Amca adamlar Kerbela'dan çok şey öğrendiler.

Senin ülken var olmadan tam 1096 yıl önce.

Araya bir de Kasrı Şirin'i sıkıştırmışlar.

Zavallı Amerikalı ve İngilizler.

Bu ‘Üç yüz Spartalı' filminin palavralarına benzemez.

Gerçek hayatta mutlak onur, yurtseverlik ve cesaret gerek.

Hiçbiri sizlerde yok ama İranlı dostlarımızda çok.