Corona virüsü salgınında son durum: Avrupa’da on binlerce yeni vaka…

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 331 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 762 bin 542’ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 241 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 967’ye yükseldi.

Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, hükümetin yeni yerel kısıtlamaları kapsamında Manchester’daki kısıtlamaların bir kademe daha ağırlaştırmasına karşı çıkarak, “Daha fazla kısıtlamayı kabul etmek, yoksulluk, evsizlik ve zorluk seviyelerini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Burnham, “en düşük gelirli insanları desteklemek için” hükümetin mali desteklerini artırması gerektiğini söylerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda Manchester’daki kısıtlamalara ilişkin net konuştu.

Manchester’da en yüksek kısıtlama seviyesine geçeceğini söyleyen Başbakan Johnson, “Birlikte çalışırsak virüsü yenme şansımız daha yüksek olur” dedi.

KISITLAMALAR EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Başbakan Johnson, Liverpool ve Lancashire’da yapılan diğer işletmelerle orantılı olarak Manchester’daki işletmeleri desteklemek için “cömert” bir teklifte bulunduğunu, ancak halk sağlığı durumu göz önüne alındığında Manchester’ın en yüksek kısıtlama seviyesine taşınması gerektiğini söyledi.

Johnson, yönetmeliğin Perşembe günü Meclis’te onaylanmasına sonra Manchester’ın Cuma gününden itibaren en yüksek kısıtlama aşamasına gidileceğini söyledi. Üç kademeli yerel kısıtlamalardaki en yüksek kademeye değinen Johnson, barlar, bahis yerleri ve oyun merkezlerinin kapatılacağını hatırlattı.

İTALYA’DA 11 BİNE YAKIN YENİ VAKA

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede geçtiğimiz hafta art arda rekor seviyede yeni vaka kaydedilmesi üzerine geçtiğimiz pazar akşamı yeni tedbirleri açıklayarak yerel yönetimlerde kalabalığın yoğun olduğu yerlerde akşam sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisini verdi.

Vakaların en yoğun görüldüğü Lombardiya ve Campania bölgelerinde yerel yönetimler, hükümet kararları çerçevesinde gece sokağa çıkma yasağı uygulaması talebinde bulundu.

Lombardiya yönetimi, 22 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere ay sonuna kadar yerel saatle 23.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasını talep ederken, Campania bölgesi ise cuma gününden itibaren sokağa çıkma yasağı talep etti. Yasaklar, hükümetin onaylaması halinde yürürlüğe girecek.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 874 yeni vaka tespit edildiği, 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 434 bin 449’a, toplam ölü sayısı ise 36 bin 705’e yükseldi. Toplam 73 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

İtalya’da geçtiğimiz cumartesi günü tespit edilen 11 bin 705 vaka ile günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşılmıştı. Pazar günü açıklanan yeni vaka sayısı azalsa da yapılan test sayısı göz önüne alındığında pozitif vaka oranı artmaya devam etti.

FRANSA’DA VAKA SAYISI 20 BİN 468

Fransa’da son 24 saatte 20 bin 468 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 930 bin 745´e ulaştı.

Ülke genelinde corona virüsünden iyileşenlerin sayısının ise 106 bin 839 olduğu bildirilirken, toplam can kaybının da 33 bin 885 olduğu aktarıldı.

İspanya’da ise son 24 saatte 13 bin 873 kişide daha virüs tespit edildiği, 218 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 29 bin 668’e, toplam can kaybı ise 33 bin 210’a ulaştı. (DHA, İHA)

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