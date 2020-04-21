Corona virüsünde son durum: Ünlü sunucu hasta olduğunu duyurdu

Corona virüsü salgını sınır, coğrafya, ırk, yaş dinlemeden can almaya devam ediyor… Resmi verilere göre dünya çapında 2 milyon 480 binden fazla insanda corona virüsü görülürken 170 binden fazla insanın da corona virüsünden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Resmi veri ve bilgilere göre dünya üzerindeki 211 ülke ve bölgede corona virüsü tespit edilirken son 12 saat içerisinde peş peşe sıcak gelişmeler yaşandı.

CNN’in dünyaca ünlü sunucusu Richard Quest corona virüsü hastası olduğunu ve hastalığın kendisine de bulaştığını takipçilerine duyurdu. Açıklamayı Twitter üzerinden yapan Quest, “Bana da corona virüsü bulaştı. Sadece öksürük var ve çok az semptom gösterdiğim için şanslıyım. Ben dualarımı ve düşüncelerimi daha az şanslı olanlara iletiyorum. Evde kalın ve yaşamları koruyun” dedi.

Quest, Mart ayında corona virüsü olan Chris Cuomo ve Brooke Baldwin’den sonra Covid-19 olan üçüncü CNN sunucusu.

TRUMP’TAN “GÖRÜNMEZ DÜŞMAN”A KARŞI ÖNLEM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile ABD vatandaşlarının sağlığını korumak adına göçmenlik işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Trump, “Görünmez düşmanın saldırısı sebebiyle ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumak adına ABD’ye gelecek göçmen işlemlerini geçici olarak askıya alan kararı imzalıyorum” dedi.

ALMANYA’DA YİNE YÜKSELDİ

Corona virüsüne karşı en erken müdahaleyi yapan Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Salgınla mücadelede en ön safta yer alan kurumlardan biri olan Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatlik verileri açıkladı.

Pazartesi günü 1775 yeni vaka tespit edilen ülkede son 24 saat içerisinde 1785 yeni vakanın olduğu belirtildi. Güncel verilere göre ülke genelinde corona virüsü vaka sayısı 143 bin 457’e çıktı. Ülkede corona virüsü vaka sayısı son 2 gündür düşüş gösterirken, 1785 yeni vaka bir artış olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada corona virüsüne bağlı ölümlerin de 194 arttığı ve 4 bin 598’e çıktığı belirtildi.

BAKIM EVLERİNDEN KORKUTAN SONUÇ

ABD’de yapılan bir araştırma ise corona virüsünün korkunç etkisini gözler önüne serdi… Washington Post gazetesinin haberinde, ülke genelindeki her 10 bakım evinden 1’inde corona virüsü vakası tespit edildi.

Gazetenin haberinde özellikle son 3 gündür corona virüsünün hızla yayıldığı eyaletlerdeki bakım evlerinde artış olduğu kaydedildi.

Corona virüsünde son vaka durumu

1- ABD: 787.370

2- İspanya: 200.210

3- İtalya: 181.228

4- Fransa: 156.480

5- Almanya: 143.457

6- Birleşik Krallık: 125.856

7- Türkiye: 90.980

8- Çin: 83.849

9- İran: 83.505

10: Rusya: 47.121

ÇİN’DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Çin bugün 11 yeni vaka açıkladı… Önceki gün 12 yeni vaka açıklayan Çin’de son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölüm olmadığı belirtildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 11 yeni vakadan 4’ünün yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Kalan vakaların ise ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang bölgesinde tespit edildiği açıklandı. Son günlerde Rusya’yla sınırı olan bölgede vaka sayısı hızla artıyor.

Çin ayrıca semptom göstermeyen 37 yeni corona virüsü vakasının da tespit edildiğini açıkladı. Önceki gün bu oran 49’du. Çin’de güncel verilere göre toplam 4 bin 632 insan yaşamını yitirdi.