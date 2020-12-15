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İlaç şirketinin CEO’su neden aşı olmadığını açıkladı

Covid-19 aşısını geliştiren şirketlerden Pfizerin CEO'su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:48, 15/12/2020
Haberler Dünya
İlaç şirketinin CEO’su neden aşı olmadığını açıkladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in CEO’su Alber Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, “Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

GÜVENİ ARTIRACAKSA AŞI OLURUM

Bourla, aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileceğini de söyledi. Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresinden acil kullanım onayı alan aşı, ABDde ilk kez New Yorkun Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi’nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsaya uygulandı.

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Yayınlanma Tarihi:10:45,