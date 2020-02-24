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Son dakika… Başbakan istifa etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa dilekçesini Kral'a sundu. 94 yaşındaki Mahattir'in istifası ülkede şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr
11:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… Başbakan istifa etti

Dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir Muhammed, 2018 yılında iktidara gelmişti. Mahattir o dönemdeki sürpriz zaferiyle multi-milyar dolarlık yolsuzluğa karışan Necip Rezak’i koltuğundan etmişti.

Mahathir’in sürpriz istifası, halefi olması beklenen Enver İbrahim’i dışarıda bırakan bir koalisyon kurabileceği söylentilerinin ardından geldi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, istifa dilekçesinin yerel saatle 13.00’da Kral’a sunulduğu belirtilirken, başka bir ayrıntıya yer verilmedi.

Yeni başbakanın kim olacağı ya da yeni seçim kararı alınıp alınmayacağı henüz netleşmiş değil.

Mahathir Muhammed, liderliğini üstlendiği siyasi parti Bersatu’dan da istifa etti.

FOTO: Reuters/ Mahathir Muhammed.

Başbakan istifa Malezya son dakika
Son güncelleme: 11:28 24.02.2020
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