Son dakika… İran’da 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, Khoy’da saat 18.05’te deprem meydana geldi.

4.4 büyüklüğündeki depremin yerin 4.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Kandilli Rasathanesi, depremin Van’ın Saray ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Türkiye-İran sınırında dün saat 19.00’da, 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen deprem Van’da da hissedilmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER