e-Okul giriş ekranı: E okul VBS ile devamsızlık ve not sorgulama…

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrencilerin ve velilerin sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB'in tüm elektronik hizmetleri MEBBİS'de toplanmıştı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek.
E-OKUL’A NASIL GİRİLİR?
e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, artık MEBBİS adresinden erişim sağlanacak. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.
E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?
e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;
Devamsızlık sorgulama
Yazılı sonuçları
Sözlü sonuçları
Karne notları
Haftalık ders programları