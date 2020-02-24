e-Okul giriş ekranı: E okul VBS ile devamsızlık ve not sorgulama…

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrencilerin ve velilerin sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB'in tüm elektronik hizmetleri MEBBİS'de toplanmıştı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek.

E-OKUL’A NASIL GİRİLİR?

e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, artık MEBBİS adresinden erişim sağlanacak. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları