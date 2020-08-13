KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS sonuçları açıklandı. https://sonuc.osym.gov.tr adresinden heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları duyuruldu. Tercih yapan adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilir. Sorgulama için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz. İşte sonuç ekranı…
KPSS 2020/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir.
KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)