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KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS 2020/1 tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasında erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. KPSS tercihi yapan toplam 107 bin 546 adaydan 2 bin 579 kişi boş kontenjanlara yerleştirildi. İşte ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası...

12:22 -
Haberler Eğitim
KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS sonuçları açıklandı. https://sonuc.osym.gov.tr adresinden heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları duyuruldu. Tercih yapan adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilir. Sorgulama için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz. İşte sonuç ekranı…

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KPSS 2020/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir.

KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

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Son güncelleme: 12:52 13.08.2020
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