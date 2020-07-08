Evde ekmek dönemi bitti

Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve karantina süreciyle birlikte topyekün değişen alışveriş alışkanlıkları normale döndü. Karantina sürecinde yok satan ve ekmek yapma trendiyle mart, nisan ve mayıs aylarında en çok tercih edilen un, margarin, süt ve maya gibi ürünler haziran ayında rafta kaldı. Maden suyu ve atıştırmalık satışları öne çıkarken, ofiste çalışmaya geçişle birlikte alışveriş periyotları da yeniden hafta sonuna kaymaya başladı.

STOKLAR ERİDİ

Perakende sektörünün en büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarındaki alışveriş datasını ölçümleyen Trendbox, İstanbul'da 1.000'den fazla noktadan aldığı verilerle corona virüsü döneminde mart ayından bu yana yaşanan alışveriş değişimlerini analiz etti. Araştırmaya göre, 11 Mart itibarıyla bakkallardan sırasıyla en çok kolonya, el temizleyici, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünleriyle un, makarna, konserve balık, hazır çorba gibi uzun süre dayanabilecek ve daha çok evde yapılabilecek gıdalar satın alındı.

KOLONYA DÜŞÜŞTE

Karantina sürecinin uzamasıyla birlikte, mart ve nisan ayında da alışveriş sepetinin vazgeçilmezi maya ve un olurken, bu iki ürünü kondom ve soda takip etti. Nisan ayının son haftasında ise salgınla birlikte stok yapılan kolonya, el dezenfektanları, makarna ve tuvalet kağıdı kategorilerinde düşüş yaşandı. Evde çalışanların sayısının arttığı ramazan döneminde ise kahvaltılık ürünler ve atıştırmalıklar ön plana çıktı.

ESKİYE DÖNÜŞ

Araştırmaya göre, normalleşme takviminin resmi olarak başladığı 1 Haziran itibarıyla alışverişte eskiye dönüş gözlemlenmeye başladı. Hazır çorbalar, hamur ve pasta malzemeleri, un, maya, margarin ve süt ürünlerinde son 3 aya göre yüzde 16 oranında azalma görülürken, gazlı içecekler, gofretler, kekler, çikolatalar ve maden suları ürünlerinde ise yüzde 46 oranında artış yaşandı.