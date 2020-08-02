Konut kredisinde faizler değişti! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi oranları…

Üç kamu bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ikinci el konut kredisi faiz oranında değişikliğe gitti. İkinci el konut kredisinde yapılan değişiklik ile faiz oranı 0.74'ten 0.79 çıktı, azami 180 ay vade 120 aya çekildi. İşte detaylar…

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİNDE DEĞİŞİKLİK

İkinci el konutlar için kredi kampanyası koşullarını yeniledi. Faiz oranı yüzde 0,74'ten yüzde 0,79'a çıkarılırken, azami 180 ay olan vade oranı 120 aya çekildi.

Haziran ayı başında devreye alınan kampanyada 12 aylık ödemesiz dönem hakkı bulunuyordu. Bu uygulama da sona erdi.

Birinci el konut kredisi için 0,64 faiz oranı ve 180 ay vade hakkı ise devam ediyor.

SIFIR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yeni (sıfır) konutlar için %0,64 ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kullanılabiliyor.