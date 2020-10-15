Konutta ‘faiz baharı’ bitti

Türkiye İstatistik Kurumu, satış verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu.

Konut satışlarında, en yüksek payı yüzde 18.6 ile 25 bin 399 konut satışı ve yüzde 18,6 ile İstanbul alırken, en az satı 17 konut ile Hakkari’de gerçekleşti.

İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26’ya geriledi.

YÜZDE 900 ARTMIŞTI

Eylül ayında konut satışlarında gözlenen düşüşte kredi faizlerindeki yükseliş etkili oldu.

Konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 olmuştu. Söz konusu ayda ipotekli konut satışları yüzde 122,6 artarak 76 bin 19 çıkmış, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44,6 olarak gerçekleşmişti.

Faiz kampanyasının başladığı temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 124,3 artarak 229 bin 357’a çıkmıştı. İpotekli satışlar ise yüzde 900,6 artarak 130 bini bulmuş ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57’ye çıkarak rekor kırmıştı.

Birinci ve ikinci el

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 41 bin 376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu.

İkinci el konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış göstererek 95 bin 368 oldu.

Ocak-Eylül dönemi

Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 161 bin 278 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artış gösterdi. Ocak-Eylül döneminde ipotekli konut satışı yüzde 170,7 artarak 508 bin 690, diğer satış türlerinde ise yüzde 3,7 azalarak 652 bin 588 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 6,6 artarak 359 bin 208 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 51,8 artarak 802 bin 70 olarak gerçekleşti.