TOKİ Gaziantep 1900 konut için kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından düzenlenen her yıl 100 bin sosyal konut projesinde bugün Gaziantep ili için çekiliş düzenlendi. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yapılacak olan 1900 konut için kura çekilişi tamamlandı. Vatandaşlar ise sonuçları heyecanla beklemeye başladı. TOKİ Gaziantep kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte TOKİ Gaziantep çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

TOKİ GAZİANTEP SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900 KONUT PROJESİ SONUÇLARI

2+1 Kura Sonuçları

3+1 Kura Sonuçları

TOKİ’NİN İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURULARI

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 6 Mayısta başlıyor.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapacak.

Esnek ödeme ile yüzde 20 indirim

Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Son başvuru 19 Haziran 2020

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 06 Mayıs – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.