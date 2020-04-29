29 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları öğren!

Haftanın en fazla oynan şans oyunlarından Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21.15’te başlayacak. Biletini alarak çekiliş saatini bekleyenler bu hafta hangi 5+1 rakama büyük ödülün isabet edeceğini merak etmeye başladı. Geçtiğimiz haftadan 1 devir bulunuyor. 732 bin TL’lik devrin bu akşam katlanarak 1 milyon TL’nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 29 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 506 bin lira olarak belirlendi.



8-12-22-32-33+10





ŞANS TOPU OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.