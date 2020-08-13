Bahçeli bir klasik otomobilini daha hediye etti

Klasik araba koleksiyonun da bulunan araçları daha önce de partilere hediye eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmadı.

Bahçeli, bu kez koleksiyonda bulunan Volvo marka klasik bir aracı 31 Mart 2018 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Avukat Serkan Toper’e hediye etti.

“DAİMA BİR ADIM GERİNDE VE EMRİNDEYİZ”

“BJK” plakalı otomobili Bahçeli’den bizzat alan Toper, MHP lideriyle çekilen fotoğraflarını sosyla medya hesabından paylaştı. Toper paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan ‘BJK’ plakalı aracı hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp, onurlandırdılar.

* Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Allah, uzun ömürler versin Liderim.

İLK HEDİYE DEĞİL

Bahçeli, koleksiyonunda yer alan ve en değerli otomobillerden biri olan 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes'i de geçen ocak ayında MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a hediye etmişti.

MHP lideri 2019 yılında da MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a “Mustang” marka klasik otomobilini hediye etmişti