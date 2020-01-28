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İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

30 gün boyunca oruç tutacak olan Müslümanlar heyecanla Ramazan ayını bekliyor. Mübarek ayının ardından ise Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? 2020'de bayram tatili kaç gün?

14:25 -
Haberler Gündem
İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

2020 yılına girdik ve ilk ayın neredeyse sonuna yaklaştık. Yeni yıl ile birlikte İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı heyecan içinde bekleniyor. Peki 2020’de Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

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Son güncelleme: 14:26 28.01.2020
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