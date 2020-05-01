Köylüler santral için kesilecek zeytin ağaçlarına sahip çıktı!

Muğla' nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde Yeniköy Termik Santrali'ne kömür sağlayan şirket ve devlet tarafından köylülerin arsaları üç yıl önce kamulaştırıldı. Kamulaştırılan yaklaşık 15 hektarlık alan içerisinde kalan zeytin tarlalarındaki 100 yıllık zeytinleri kesmek için bugünkü sokağa çıkma yasağına rağmen gelen şirket yetkilileri ile köy halkı arasında tartışma yaşandı.

ŞİRKET YETKİLİLERİ AĞAÇLARINI KESMEYEN KÖYLÜLERE KIZDI

Kamulaştırılan alanın işletme hakkını alan şirket yetkililerinin bugün araçlarla geldiğini belirten ve arazisi kamulaştırılan evli ve üç çocuk babası İkizköylü 55 yaşındaki Dursun Yıldırım, şöyle konuştu:

* Sokağa çıkma yasağının olduğu gün bu sabah geldiler. Kamulaştırılan alan içerisinde benim ve akrabalarımın arazileri vardı. Ve burada 50-100 yaşlarında yaklaşık 600 zeytin ağacı var. Bize şirket yetkilisi niye zeytinleri kesmediniz diye bağırdı.

* Zeytinleri asla kesmeyeceğimizi zaten bunun zeytincilik kanununun 20. maddesine de aykırı olduğunu söyledik. Bize, yarın jandarma ile gelip zeytinleri keseceklerini söylediler. Biz de engel olacağımızı söyledik.

* Yasaya aykırı bir işlem yapmamaları için ne gerekiyorsa yapacağız, hukukçularımızla görüşüyoruz, kendilerinin yapamadığı kanunsuzluğu bize yaptırmaya çalışıyorlar, İkizköylüler olarak zeytin ağaçlarımızın önünde durduk, maden yetkililerine zeytin kesmek yasaktır dedik, doğamıza, zeytinimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Toprak onu eli ile işleyenindir.

EMEK VE DOĞA DÜŞMANLARI ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK ZEYTİNLERİ KESMEYE GELDİ

MUÇEP (Muğla Çevre Platformu) Sözcüsü Serdar Denktaş ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* 2017 yılında kamulaştırılarak maden işletme hakkı ile şirkete tahsis edilen zeytinlikleri kesmeye geldiler. Bugün 1 Mayıs, Covid-19 salgınından dolayı ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeni ile emekçilerin bayramı dahi açık alanlarda kutlanamazken, emek ve doğa düşmanlarının ellerini kollarını sallayarak sokaklarda dolaşmalarına izin verildi.

* Yeniköy Termik Santral İşletmesi' nin bu sinsi girişimi, yaşam alanlarına sahip çıkan İkizköylülerin müdahalesi ile şimdilik durduruldu ve suç duyurusunda bulunuldu. Yeniköy Termik Santral İşletmesi'nin bu girişimini protesto ediyoruz İkizköylülerin emek ile var etmeye çalıştıkları yaşam alanlarına saldırmaktan vazgeçilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, köylülerimizi yalnz bırakmayacağız.

KÖYLÜLER 2 AY ÖNCE DE İŞ MAKİNELERİNİN ÜZERİNE YATMIŞTI

İkizköylüler yaklaşık iki ay öncede bölgedeki çam ağaçlarını kesmeye gelen maden şirketine ait iş makinalarının önüne yatmış, eylem yapmış ve ağaçların kesilmesine engel olmuştu.