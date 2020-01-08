Kanal İstanbul davası yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmadan projenin etrafına kurulacak “Yenişehir” için İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda geçtiğimiz günlerde değişikliğe gitti.

265 MİLYON METRE KARELİK ALANI KAPSIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projenin gündeme geldiği 2011 yılından beri 30 milyon metrekarelik tapu hareketi olduğunu açıkladığı ve Arap sermayesi tarafından satın alınan araziler nedeniyle tartışma konusu olan alana ilişkin yapılan plan değişikliği 26 bin 500 hektarlık yani 265 milyon metrekarelik alanı kapsıyor.

Planlama alanının 100 milyon metrekarelik alanına konutlar, oteller, sanayi siteleri, teknoparklar, üniversiteler, spor tesisleri, tam donanımlı hastaneler inşa edilecek. Söz konusu plan değişikliği Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED raporuna itirazlar devam ederken 30 Aralık 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

Bu plan da bir ay süre ile itirazlar için askıda kalacak. Prosedür gereği planlara 30 gün boyunca itiraz hakkı kullanılıyor, daha sonra 30 gün boyunca da itirazların değerlendirilmesi bekleniyor. İtirazlardan sonuç alınamazsa plana iptal davası açılıyor.

TMMOB'a bağlı meslek odaları, Kanal İstanbul çevresine kurulacak Yenişehir için yapılan Çevre Düzeni Planı değişikliğine itiraz süresini beklemeden dava açma kararı aldı.

ÇED SÜRECİ FORMALİTE OLARAK İŞLETİLİYOR

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, “ÇED süreci tamamlandıktan sonra hukuki bir sorun yoksa buna bağlı olarak planın hazırlanması gerekiyordu. Ama bakanlık ÇED sürecini tamamlamadan planı değiştirdi.

Bu, ÇED sürecinin formalite olarak işletildiğini gösteriyor” dedi. Bu nedenle itiraz başvurusu yapmadan doğrudan mahkemeye gitme kararı alındığını belirten Muhcu “Süre kaybetmeden, başka oldu bittilere meydan vermeden dava açarak hukuki süreci başlatacağız.

Filli adımlar atılmadan yargıdan olumlu bir sonuç almak istiyoruz. Geri dönüşü mümkün olmayan zararlarla oluşmaması için hemen dava açılacak” diye konuştu. Planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile önümüzdeki günlerde Danıştay'a başvurulacağını açıklayan Muhcu, ÇED raporuna da itiraz sürecinin tamamlanıp nihai raporun kesinleşmesinin ardından iptal davası açılacağını bildirdi.