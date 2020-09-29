Konya’da korkutan toz fırtınası! Yarım saat sürdü, ilçe karanlığa gömüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 18:00 sıralarında toz fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü, devasa toz bulutları oluştu.

Fırtına nedeniyle bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, ilçede bazı mahallelerde elektrikler kesildi.

“CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukcu, şunları söyledi;

* Bugün öğleden sonra ilçemizde 3,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin ardından saat 18:00 sıralarında ise kum fırtınası meydana geldi.

* 2004 ve 2009 yıllarında da bölgemizde benzer kum fırtınaları yaşandı. Bu kez yaşanan fırtına yarım saat sürdü.

* Yaptığımız incelemelerin ardından ilçemizde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Kum fırtınasının yerini şu an da yağmur aldı.

ANKARA’DA DA TOZ FIRTINASI MEYDANA GELMİŞTİ

Kum fırtınasının bir benzeri geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Polatlı ilçesinde görülmüştü. Fırtınaya uzmanlar hamle cephesinin sebep olduğunu söylüyor.

Kümülonimbus (CB) fırtına bulutunun ön tarafına sıcak hava girişinin olması, bulutun içerisinden soğuk havanın aşağıya doğru çökmesiyle kuru bitki örtüsü hava kalkıyor. Kum ve tozları beraberinde sürükleyen fırtına bulutunda yıldırım, dolu, şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve hortum oluşabiliyor.

Hava olayı özellikle havaalanı çevrelerinde büyük tehlike oluşturuyor. Hava akımı, uçakların inmesi ve kalkması sırasında tehlike yaratabiliyor. Uzmanlar, tozlu ve rüzgarlı havada maske takmanın faydalı olacağını, şarapnel parçalarından kaçınmak için kapalı yerlerde beklenmesi gerektiğini belirtiyor.