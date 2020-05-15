Seyahat yasağına rağmen yazlıklara akın ettiler

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, seyahat yasağı bulunan İzmir’den gelen binlerce kişinin akına uğradı. Meteorolojinin açıklamasına göre 9 ile 13 derece artacak olan bunaltıcı sıcakları; evleri, yerine yazlıklarında geçirmek isteyenler Kuşadası’na doğru yola çıktı.

Kuşadası şehir girişinde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Gelenlerin hiçbiri geri döndürülmeyince, 10 bine yakın kişi kente giriş yaptı. Birçok sahil kentinde, deniz kenarında yürümek bile yasakken, İzmir’den gelenler Kuşadası plajlarına koştu.

“BU NASIL YASAK?”

Seyahat yasaklarının uygulandığı İzmir’den araçlarla gelenlerin hiç bir engelle karşılaşmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Uzayan kuyrukların fotoğraflarını paylaşanlar, “Bu nasıl yasak. Binlerce insan Kuşadası’na geldi. Nüfusumuz bir günde on binler arttı. Olası corona vakasında yetersiz hastane ve sağlık olanakları felaketle sonuçlanır” tepkisini gösterdi.

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