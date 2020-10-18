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Tıbbi cihaz üreticileri isyanda: Batma noktasındayız

Ankara'da Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen tıbbı cihaz üreticileri devlete sattıkları cihazların parasını alamadıklarını belirterek eylem yaptı.

Yavuz ALATAN
Güncellenme: 13:38, 18/10/2020
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Tıbbi cihaz üreticileri isyanda: Batma noktasındayız

Yurdun çeşitli yerlerinden gelerek Ankara’ya gelen tıbbi cihaz üreticileri Ulus Atatürk Heykeli önünde toplandı. Devletin kendilerinden feragat beklediğini belirten Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TTÜDER) Başkanı Mustafa Daşcı “Dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Mustafa Daşcı, “Bugüne kadar bu feragatin, devlete, sağlığa, ekonomiye, üretime zararı oldu. Bu feragat tıbbi cihaz sektörünün geleceğine zarar verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, milletvekillerine, siyasi parti liderlerine bilgilendirme yaptık. Ancak sonuç alamadık” diye konuştu.

(FOTO: SÖZCÜ)

Üretici, ithalatçı ve bayi firmalarının sermaye ve banka kredilerinin bittiğini, üretim ya da hammadde ithal etmek için herhangi bir ekonomik gücünün kalmadığını da vurgulayan Daşçı “Hastalar tıbbi cihaz mağduru olacak. Sorunumuza acil çözüm bulunmalı. Yoksa bizim gibi sağlık sektörü de ciddi bunalım yaşanabilir” dedi.

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