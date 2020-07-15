Türkiye’nin demokrasi zaferi dört yaşında

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi TSK içinde örgütlenmiş FETÖ/PDY üyesi bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu kanlı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. İhanet girişimi halkın sokağa çıkması ve TSK içinde vatanına, milletine, devletine bağlı olan gerçek asker çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğratıldı.

O gecenin kahramanları yani Türk Milleti, demokrasiye sahip çıktı. Askeriyle, polisiyle, siviliyle darbe püskürttü. Türkiye demokrasi tarihine kara harflerle yazılan bu cunta girişiminin bilançosu ise maalesef çok ağır oldu. Türkiye’nin en uzun gecesinde 251 vatandaşımız şehit, 2 bin 196 vatandaşımız da gazi oldu.

Saat 16.16: Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir subay MİT’e giderek, FETÖ üyesi askerler tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın alınması için kuruma saldırı olacağını ihbar etti. Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i telefonla aradı, konu hakkında bilgi verdi.

Saat 17.32: Hakan Fidan tarafından Karargah’a gönderilen müsteşar yardımcısı Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i bilgilendirdi. Orgeneral Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a detaylı bilgi verdi ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı karargaha davet etti.

Saat 18.10: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Karargah’a giderek komuta kademesiyle görüştü. Gelen ihbarın daha büyük bir planın parçası olabileceğini söyledi.

Saat 18.30: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TSK Harekat Merkezi’ni aradı, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi.

Saat 19.26: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı, kendisine ulaşamayınca koruma müdürüyle görüştü. Cumhurbaşkanı’nın güvenliğiyle ilgili bir problemin olup olmadığını ve ilave güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını sordu.

Saat 20.22: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Karargah’tan ayrıldı.

Saat 20.23: Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda toplanan 33 Özel Kuvvetler görevlisi Karagah’a doğru harekete geçti.

Saat 20.46: Darbenin gece saat 03.00’te başlayacak olması nedeniyle Karargah’tan erken ayrılan Genelkurmay Strateji Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, özel aracıyla geri döndü.

Saat 21.00: Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın makam odasına girerek, kendisine “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz” diyerek darbeyi tebliğ etti. Hulusi Akar’ın söylenenlere tepki gösterdi ve bu girişimi hiçbir şekilde desteklemediğini belirtti. Geri adım atmayan Dişli, odanın dışına çıkarak hazır durumda bekleyen ekibe, komutana müdahale etmeleri emrini verdi.

Saat 22.05: Darbeci askerlerin kontrolündeki uçaklar Ankara’da alçak uçuş yaptı.

Saat 22.10: Köprüyü kontrol altına almak için Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndan hareket eden FETÖ'cülerin komutasındaki askeri birlik Boğaz Köprüsü’nü tek yönlü trafiğe kapattı.

Saat 22.30: Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm emniyet mensupları acil olarak göreve çağrıldı.

Saat 22.35: Atatürk Havalimanı’na tanklarla gelen askerler kontrol kulesine girdi.

Saat 23.10: Başbakan Binali Yıldırım, yaşananları ‘kalkışma’ olarak niteleyerek, “Türk ordusu içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu” duyurdu.

Saat 23.25: Darbecilerin sosyal medyaya erişimi engellendi ancak erişim engeli kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Saat 23.37: Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, darbeci Cemil Turhan ve iki Özel Kuvvetler personeli tarafından elleri ve kolları bağlı vaziyette, Halil Gül'ün pilotluğunu yaptığı helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü'ne götürüldü.

Saat 23.44: Darbecilerin WhatsApp'taki “Yurtta Sulh” grubundan “İstanbul Moda Deniz Kulübüne müdahale lazım, generaller var, derdest edilecek” şeklinde bir mesaj atıldı.

Saat 23.45: Darbe girişimi yapan grup, TSK’nın akredite gazetecilerle iletişim için kullandığı e-posta hesabından “Kontrolün tam olarak ele alındığına” dair mesaj gönderdi.

Saat 23.50: Ankara’nın dört bir yanından güçlü patlama sesleri geldi. Darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar sokaklara dökülmeye başladı.

Saat 00.15: Darbeci askerler TRT binasını basarak, haber spikeri Tijen Karaş’a Yurtta Sulh Konseyi adına korsan bildiri okuttu.

00.33: Akıncı Üssünden iki F-16 daha izinsiz kalktı.

Saat 01.00: Darbe girişiminde bulunan kişiler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı.

Saat 01.10:Sikorsky tipi askeri helikopter TÜRKSAT uydu istasyonunu vurdu.

Saat 01.13: Diyarbakır'dan gelen Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi'nin uçağı Etimesgut Havalimanı'na indi. Özel Kuvvetler’i ele geçirmeye çalışan Terzi, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından başından vurularak etkisiz hale getirdi. Darbeci hainlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit düşen Halisdemir, bu hamlesiyle darbe girişiminin kaderini de değiştirdi.

Saat 01.21: İçişleri Bakanı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanlığı, TSK ve polisin ülkedeki darbe girişimine müdahale ettiğini açıkladı ve darbe planlayıcılarını ‘çete’ olarak tanımladı.

Saat 01.40: Boğaziçi Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestocuların üzerine ateş açıldı, camilerden sela okunarak halka darbe girişimine karşı sokaklara çıkma çağrısı yapıldı.

Saat 02.21: Ankara Emniyet Müdürlüğü’nede vuran ve en az 17 polisin şehit olmasına neden olan askeri helikopter Gölbaşı’nda düşürüldü.

Saat 02.25: İstanbul Taksim Meydan’nda mevzilenen bir grup asker, giderek sayıları artan protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

Saat 02.50: F-16’lar ve askeri helikopterler TBMM binasını vurmaya başladı. Meclis’in giriş kapılarının yakınlarına dört bomba atıldı. Milletvekilleri ve basın mensupları sığınağa geçti.

Saat 03.00: TRT yeniden yayına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

Saat 03.14: TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi FETÖ mensubu pilotlar tarafından bombalandı. Yerleşkeye dört adet MK-82 bombası atıldı.

Saat 03.20: İstanbul’da darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları alçak uçmaya başladı.

Saat 03.30: Darbeci askerler Doğan Medya Center’ı basarak CNN Türk’ün yayınını kesti.

Saat 04.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaş uçaklarından gizlenmek için yolcu uçağıyla İstanbul’a geldi.

Saat 04.07: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nda kendisini karşılayan kalabalığa “Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler” dedi.

Saat 05.00: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi planlayanlara ve içinde bulunanlara darbeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da darbecilerin darbe başarılı olduğunda kullanacakları sıkıyönetim planından harekete geçerek birçok kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Saat 06.26: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinden dumanlar yükseldi.

Saat 06.42: Boğaz Köprüsü’nde barikat kuran darbeci askerler teslim oldu.

Saat 07.52: Genelkurmay karargahından çıkan bir tanktan, barikat kuran kamyonlara ateş açıldı.

Saat 11.01: Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Ümit Dündar, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve TBMM, TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemiştir” şeklinde bir açıklama yaptı.