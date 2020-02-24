Uçak kazasında ‘son dakika’ gelişmesi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat günü meydana gelen, üç kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.



TABURCU OLMASI BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında, kaptan pilot Mahmut Aslan’ın tedavi gördüğü hastanede ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Mahmut Aslan’ın bugün hastaneden taburcu olacağı, ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

YARDIMCI PİLOT: KULE İNMEMİZ KONUSUNDA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda uçağın yardımcı pilotu da hastanede tedavisi sürerken “şüpheli” sıfatıyla ifade vermişti. Tercüman aracılığıyla ifade veren yardımcı pilotun, kule tarafından kendilerine inmemeleri yönünde bir şey söylenmediğini, piste indikten sonra kaydığını ardından tutunamadığını, daha sonra ise pistten çıktığını anlattığı öğrenilmişti.