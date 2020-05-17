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Valilik duyurdu: Bir erkek kuaföründe corona çıktı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan bir kişide corona virüsü tespit edildi. Valilik, corona tespit edilen kişinin acilen tedavi altına alındığını açıkladı.

17:50 -
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Valilik duyurdu: Bir erkek kuaföründe corona çıktı!

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan M.Ö’nün corona virüsü (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

“ACİLEN TEDAVİ ALTINA ALINDI”

M.A’nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Şehitkâmil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan M.Ö, Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeni ile acilen tedavi altına alınmış, tespit edilen 14 müşterisine ve ailesine filyasyon yapılarak izleme prosedürü başlatılmıştır.

* Öte yandan söz konusu kişinin erkek kuaför dükkanı İl Hıfzıssıhha kararı ile ekiplerimiz tarafından kapatılmıştır. İHA

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Son güncelleme: 17:52 17.05.2020
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