Valilik duyurdu: Bir erkek kuaföründe corona çıktı!

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan M.Ö’nün corona virüsü (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
“ACİLEN TEDAVİ ALTINA ALINDI”
M.A’nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* Şehitkâmil ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan M.Ö, Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeni ile acilen tedavi altına alınmış, tespit edilen 14 müşterisine ve ailesine filyasyon yapılarak izleme prosedürü başlatılmıştır.
* Öte yandan söz konusu kişinin erkek kuaför dükkanı İl Hıfzıssıhha kararı ile ekiplerimiz tarafından kapatılmıştır. İHA