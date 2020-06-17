İşte dünyanın en pahalı model otomobili!

Geçtiğimiz haftalarda Rolls-Royce markasının ilk SUV modeli olan Cullinan için model araç çalışmaları yaptığını paylaşmıştık. Minyatür aracın boyası, koltukları ve değerli olan birçok detayı orijinaliyle neredeyse aynı kalitede.

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Sınırlı adette üretilen bu özel model araç, üretim esnasında gösterilen hassasiyetten ve harcanan emekten dolayı fiyat konusunda da tahmin edersiniz ki standardın çok çok daha üzerine çıkmayı başarıyor.

Cullinan sahipleri bu aracın minyatüründen sipariş etmek için 17 bin dolar ödemeyi göze alıyorlar. Ancak bir sosyal medya fenomeninin ekstra opsiyonlarla sipariş ettiği minyatür SUV’nin fiyatı 40 bin dolara ulaştı!

Gerçek aracın 1:8 ölçeğinde olan bu model aracın fiyatına ülkemizde orta sınıf bir SUV ya da binek otomobil satın alabiliyorsunuz. 40 bin dolar bugünkü kur üzerinden hesaplandığında (1 dolar = 6.83 TL) yaklaşık olarak 275 bin TL’ye geliyor.

Model araçların her birinin üretimi 450 saat sürüyor. Bu süre standart bir Cullinan’ın hazırlanması için gerekli olan sürenin yarısı anlamına geliyor. Model aracın aydınlatma grupları tam anlamıyla çalışıyor ve motor kaputunun altında markanın ikonik ünitesi lan 6.75 lt hacminde V12 motorun bir maketi yer alıyor.