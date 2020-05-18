Oppo Reno 3 teknik özellikleri neler? Yeni Oppo Reno 3 fiyatı ne kadar?

Çinli şirket Oppo’nun yeni model akıllı telefonu Reno 3 dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de de büyük ilgi gören telefonlar arasında yer alan Oppo Reno 3’ün teknik özelliklerini sayfamızda sizler için derledik. Oppo Reno 3 20x optik zoom ve ultra gece modu gibi özelliklerin yanı sıra, 48 Megapiksellik dört kamerasıyla da alıcıları cezbediyor. Türkiye’de de büyük ilgi gören Oppo Reno 3 model telefonun teknik özelliklerini ve fiyat bilgilerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.
OPPO RENO 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yükseklik: 160.2 mm
Genişlik: 73.3 mm
Kalınlık: 7.9 mm
Ağırlık: Yaklaşık 170 g
Temel Parametreler
Renk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıkları
İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7
CPU (İşlemci): MTK MT6779V (MTK P90)
Pil: 3935/4025 mAh (min/typ)
RAM: 8GB
Hafıza: 128 GB(SD kart 256GB'a kadar genişletilebilir)
EKRAN
Boyut: 16.2 cn (6.4 inç)
Dokunmatik Ekran: Çoklu Dokunmatik, Kapasitif Ekran
Çözünürlük: 2400 by 1080 pixels
Renkler: 16 milyon renk
Ekran kasa oranı: 90.8%
KAMERA
Arka Sensör: 13M + 48M + 8M + 2M
Ön sensör: 44MP
Flaş: LED Flaş
Açıklık:
Ön: 44MP F2.4
Arka: 48MP F1.8 + 13MP F2.4 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4
Sensör Boyutu:
48MP ana kamera 1 / 2.0 ‘;
13MP telefoto lens 1 / 3.4 ‘, 1.0um;
8MP geniş açılı lens 1/4 ‘, 1.12um;
2MP mono lens 1/5 ‘, 1,75um;
Ön kamera 1 / 2,8 ‘, 0,8um
Piksel :
Arka kamera: 4000 * 3000 (normal mod); 8000 * 6000 (48MP çıkış modu)
Ön kamera: 7680 * 5760 (44MP çıkış modu); 7296 * 5472 (normal mod)
Video:
Front Camera: 1080P/720P@30fps
Rear Camera: 4K/30fps; 1080P@60fps/30fps; 720P@60fps/30fps
BAĞLANTI
Frekanslar:
Operatör Versiyonu (Tam Bant, NFC Versiyonu):
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: Bantlar 1/5/8
FDD-LTE: Bantlar 1/3/5/7/8/20/28
TD-LTE: Bantlar 38/40/41
Note: B41: 2535-2655 MHz
NFC: Destekleniyor
SIM Kart Türü: Nano-SIM / Nano-USIM
GPS: GPS: Dahili GPS; A-GPS, Beidou, Glonass Bluetooth: 5.0'ı destekler
Bluetooth: 5.0
WLAN Özelliği: WLAN 2.4G / WLAN 5.1G / WLAN 5.8G, WLAN Display
KUTU İÇERİĞİ
OPPO Reno3 *1
Adaptör*1
Kulaklıklar*1
USB Kablosu*1
Önemli Bilgi. Garanti Belgeli Kitapçık *1
Hızlı Başlangıç Kılavuzu *1
SIM Kart Çıkartma aparatı *1
Önceden Uygulanmış Koruyucu Film*1
Kılıf *1
OPPO RENO 3 FİYATI NE KADAR?
Oppo Reno 3’ün Türkiye’deki 128 GB versiyonu ortalama fiyatı 4 bin TL olarak sunuldu. Oppo Reno 3 Pro 256 GB’lık modeli ise 6 bin 599 TL seviyelerinden satışa sunuluyor.