Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Oppo Reno 3 teknik özellikleri neler? Yeni Oppo Reno 3 fiyatı ne kadar?

Yeni Oppo Reno 3, son günlerde dikkat çeken akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Günümüzde neredeyse her gün yeni bir ürün gelişmiş teknolojilerle müşterilere sunuluyor. 2004 yılında kurulan Çin merkezli Oppo markasının yeni model telefonu Oppo Reno 3 teknik özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki Oppo Reno 3 teknik özellikleri neler? Oppo Reno 3 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

23:21 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Oppo Reno 3 teknik özellikleri neler? Yeni Oppo Reno 3 fiyatı ne kadar?

Çinli şirket Oppo’nun yeni model akıllı telefonu Reno 3 dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de de büyük ilgi gören telefonlar arasında yer alan Oppo Reno 3’ün teknik özelliklerini sayfamızda sizler için derledik. Oppo Reno 3 20x optik zoom ve ultra gece modu gibi özelliklerin yanı sıra, 48 Megapiksellik dört kamerasıyla da alıcıları cezbediyor. Türkiye’de de büyük ilgi gören Oppo Reno 3 model telefonun teknik özelliklerini ve fiyat bilgilerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

OPPO RENO 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yükseklik: 160.2 mm
Genişlik: 73.3 mm
Kalınlık: 7.9 mm
Ağırlık: Yaklaşık 170 g
Temel Parametreler
Renk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıkları
İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7
CPU (İşlemci): MTK MT6779V (MTK P90)
Pil: 3935/4025 mAh (min/typ)
RAM: 8GB
Hafıza: 128 GB(SD kart 256GB'a kadar genişletilebilir)

EKRAN

Boyut: 16.2 cn (6.4 inç)
Dokunmatik Ekran: Çoklu Dokunmatik, Kapasitif Ekran
Çözünürlük: 2400 by 1080 pixels
Renkler: 16 milyon renk
Ekran kasa oranı: 90.8%

KAMERA

Arka Sensör: 13M + 48M + 8M + 2M
Ön sensör: 44MP
Flaş: LED Flaş
Açıklık:
Ön: 44MP F2.4
Arka: 48MP F1.8 + 13MP F2.4 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4
Sensör Boyutu:
48MP ana kamera 1 / 2.0 ‘;
13MP telefoto lens 1 / 3.4 ‘, 1.0um;
8MP geniş açılı lens 1/4 ‘, 1.12um;
2MP mono lens 1/5 ‘, 1,75um;
Ön kamera 1 / 2,8 ‘, 0,8um
Piksel :
Arka kamera: 4000 * 3000 (normal mod); 8000 * 6000 (48MP çıkış modu)
Ön kamera: 7680 * 5760 (44MP çıkış modu); 7296 * 5472 (normal mod)
Video:
Front Camera: 1080P/720P@30fps
Rear Camera: 4K/30fps; 1080P@60fps/30fps; 720P@60fps/30fps

BAĞLANTI

Frekanslar:
Operatör Versiyonu (Tam Bant, NFC Versiyonu):
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: Bantlar 1/5/8
FDD-LTE: Bantlar 1/3/5/7/8/20/28
TD-LTE: Bantlar 38/40/41
Note: B41: 2535-2655 MHz
NFC: Destekleniyor
SIM Kart Türü: Nano-SIM / Nano-USIM
GPS: GPS: Dahili GPS; A-GPS, Beidou, Glonass Bluetooth: 5.0'ı destekler
Bluetooth: 5.0
WLAN Özelliği: WLAN 2.4G / WLAN 5.1G / WLAN 5.8G, WLAN Display

KUTU İÇERİĞİ

OPPO Reno3 *1

Adaptör*1

Kulaklıklar*1

USB Kablosu*1

Önemli Bilgi. Garanti Belgeli Kitapçık *1

Hızlı Başlangıç Kılavuzu *1

SIM Kart Çıkartma aparatı *1

Önceden Uygulanmış Koruyucu Film*1

Kılıf *1

OPPO RENO 3 FİYATI NE KADAR?

Oppo Reno 3’ün Türkiye’deki 128 GB versiyonu ortalama fiyatı 4 bin TL olarak sunuldu. Oppo Reno 3 Pro 256 GB’lık modeli ise 6 bin 599 TL seviyelerinden satışa sunuluyor.

Android Çin film ram Türkiye
Son güncelleme: 23:27 18.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more