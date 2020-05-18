Oppo Reno 3 teknik özellikleri neler? Yeni Oppo Reno 3 fiyatı ne kadar?

Çinli şirket Oppo’nun yeni model akıllı telefonu Reno 3 dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de de büyük ilgi gören telefonlar arasında yer alan Oppo Reno 3’ün teknik özelliklerini sayfamızda sizler için derledik. Oppo Reno 3 20x optik zoom ve ultra gece modu gibi özelliklerin yanı sıra, 48 Megapiksellik dört kamerasıyla da alıcıları cezbediyor. Türkiye’de de büyük ilgi gören Oppo Reno 3 model telefonun teknik özelliklerini ve fiyat bilgilerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

OPPO RENO 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yükseklik: 160.2 mm

Genişlik: 73.3 mm

Kalınlık: 7.9 mm

Ağırlık: Yaklaşık 170 g

Temel Parametreler

Renk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıkları

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7

CPU (İşlemci): MTK MT6779V (MTK P90)

Pil: 3935/4025 mAh (min/typ)

RAM: 8GB

Hafıza: 128 GB(SD kart 256GB'a kadar genişletilebilir)

EKRAN

Boyut: 16.2 cn (6.4 inç)

Dokunmatik Ekran: Çoklu Dokunmatik, Kapasitif Ekran

Çözünürlük: 2400 by 1080 pixels

Renkler: 16 milyon renk

Ekran kasa oranı: 90.8%

KAMERA

Arka Sensör: 13M + 48M + 8M + 2M

Ön sensör: 44MP

Flaş: LED Flaş

Açıklık:

Ön: 44MP F2.4

Arka: 48MP F1.8 + 13MP F2.4 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4

Sensör Boyutu:

48MP ana kamera 1 / 2.0 ‘;

13MP telefoto lens 1 / 3.4 ‘, 1.0um;

8MP geniş açılı lens 1/4 ‘, 1.12um;

2MP mono lens 1/5 ‘, 1,75um;

Ön kamera 1 / 2,8 ‘, 0,8um

Piksel :

Arka kamera: 4000 * 3000 (normal mod); 8000 * 6000 (48MP çıkış modu)

Ön kamera: 7680 * 5760 (44MP çıkış modu); 7296 * 5472 (normal mod)

Video:

Front Camera: 1080P/720P@30fps

Rear Camera: 4K/30fps; 1080P@60fps/30fps; 720P@60fps/30fps

BAĞLANTI

Frekanslar:

Operatör Versiyonu (Tam Bant, NFC Versiyonu):

GSM: 850/900/1800/1900MHz

WCDMA: Bantlar 1/5/8

FDD-LTE: Bantlar 1/3/5/7/8/20/28

TD-LTE: Bantlar 38/40/41

Note: B41: 2535-2655 MHz

NFC: Destekleniyor

SIM Kart Türü: Nano-SIM / Nano-USIM

GPS: GPS: Dahili GPS; A-GPS, Beidou, Glonass Bluetooth: 5.0'ı destekler

Bluetooth: 5.0

WLAN Özelliği: WLAN 2.4G / WLAN 5.1G / WLAN 5.8G, WLAN Display

KUTU İÇERİĞİ

OPPO Reno3 *1

Adaptör*1

Kulaklıklar*1

USB Kablosu*1

Önemli Bilgi. Garanti Belgeli Kitapçık *1

Hızlı Başlangıç Kılavuzu *1

SIM Kart Çıkartma aparatı *1

Önceden Uygulanmış Koruyucu Film*1

Kılıf *1

OPPO RENO 3 FİYATI NE KADAR?

Oppo Reno 3’ün Türkiye’deki 128 GB versiyonu ortalama fiyatı 4 bin TL olarak sunuldu. Oppo Reno 3 Pro 256 GB’lık modeli ise 6 bin 599 TL seviyelerinden satışa sunuluyor.