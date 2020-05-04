Dolar 7’yi geçti bölemeyecekler milleti

Gece saat 23:00'ı geçmiş… Telefonuma mesaj düştü. Hazine ve Maliye Bakanı tweet atmış.

Merak ettim. “Gece yarısı hayırdır!” dedim. Cumartesi gecesi ekonomide ne olabilir ki? Yurt dışı piyasalar da kapalı… Doların 7 lirayı geçtiğini yeni mi gördü acaba? Vergi artışı da değildir! Genelde pazar geceleri zamlanır. Ek vergiler Resmi Gazete'de yayınlanır. Kimse açıklama yapmaz, üzerine almaz. Adeta kendi kendine gerçekleşen bir doğa olayıdır.

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Buldum Berat Albayrak'ın tweetini… “Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına mani olamayacaklar. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Hükmünde galip olan sadece Allah'tır. Biz bunu biliriz” şeklindeydi… Hayda… Ne alaka?

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Bir Hazine ve Maliye Bakanı neden böyle bir tweet atar ki? Ne oluyor yahu? Millet neden bölünüyor? Kim ülkeyi parçalıyor? Savaşa mı girdik? En son 55 ülkeye yardım göndermiştik!

Kiminle savaştayız? Bayrakları mı indiriyorlar? Ezanlarımız neden susuyor? İmamların ağızlarını mı bağladılar? Aklımda deli sorular…

Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı nerede? Birileri ülkeyi parçalamaya çalışıyorsa neden susuyorlar?

Ülke savunması Hazine Bakanı'nın omuzlarına mı kaldı? Ekonominin “e” si olmayan cümlelerin sebebi neydi ki?

– Bakan Bey, dolar 7 lirayı geçti… – Milletimizi bölemeyecekler!

– Bakan Bey, rezervlerde döviz kalmadı… – Ülkemizi parçalayamayacaklar!

– Bakan Bey, büyük kriz kapıda… – Ay yıldızlı bayrağımız da göklerde!

– Bakan Bey, ekonomi fena… – Ezanlarımızı susturamayacaklar!

– Bakan Bey, işsizlik… – Galip olan sadece Allah'tır!

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Hayırdır! Belli ki devletin malı deniz bitti kara göründü. Tweetin altındaki yorumları baktım. Millet; battık, açız, yardım, kredi diye ağlıyor.

Seçmen galiba sonunda duble yolların, havalimanlarının, betonun aslında yenilemeyecek, giyilemeyecek bir şey olduğunu anladı. Ben hala tweeti anlamadım!

Nisan bitti S-400'ler gelmedi!

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin 2.5 milyar dolar ödediği S-400 hava savunma sistemleri teslimatının haziran ayına yetişemeyebileceğini, ancak önümüzdeki aylarda, Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Aman yaa… Kusura bakmayın… Bu 2019 yılının haberiymiş…

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Erdoğan; “2020'nin Nisan ayına kadar tamamıyla bu işi bitirmiş olacağız” dedi. Benden duymuş olamayın ama takvimde nisan ayı bitti. Hâlâ S-400'ler gelmedi!

Kendisi bir açıklama yapmadı ama sözcüsü; “Koronavirüs nedeniyle teslimatın ertelendiğini” duyurdu… İnanması zor ama gerekçe buydu!

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Suriye'de süren savaş etkilenmezken, bir virüs ülke içinde askeri bir sisteminin işletmeye alınmasını nasıl engelleyebilir? Hiç ele almadı bu konuyu!

Yoksa Rusya paramızın üzerine mi yattı? Sanmıyorum! Nitekim füzeleri almak için paramız olmadığından kredi almıştık Rus bankasından…

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“Biz bize yeteriz Türkiye'm” kampanyasında kamu kuruluşlar, şirketler, vatandaşlar ve SMS'ler ile toplanan yardım miktarı halen 2 milyar lira… Kullanamayacağımız bir savaş sistemine ödediğimiz 17.5 milyar lira… Var mı izahı?

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Ekonomik durumun el vermemesi, Amerika'nın sıkıştırması nedeniyle ülkeye dahi getirtemedik. Bu ekonomik kriz 2-3 yıla bitmeyeceğine göre, Türkiye'ye gelmeyecekler bile… Acaba ilan mı versek gazetelere…

Sahibinden satılık orijinal S-400 füze… Hiç kullanılmamış, paketinde… Piyasadaki çakma düşük donanımlı füzelerle karıştırmayın… Arsa, ev, araç, takas teklif etmeyin. Pazarlık payı vardır!

En pahalı doğalgazı kullanan ülke, Türkiye!

Dünyada Rus doğalgazını açık ara en pahalı kullanan ülke, Türkiye… Çöken enerji fiyatlarına, düşen petrole göre değil de sabit ücret ile anlaşma yapan Türkiye'nin doğalgaz faturası Avrupa'nın en az iki katı…

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Bulgaristan, mart ayında Rusya ile masaya oturup, aldığı gazın fiyatını yüzde 40 indirdi. Rusya, Türkiye'nin indirim talepleri ile ilgilenmedi. Çatır çatır parasını tahsil etmeye devam etti.

Bulmuşsun böyle yağlı müşteri… Dış politikası rezaletin son perdesi… Parasını son kuruşuna kadar alırlar tabi… Ne de olsa dünya lideri!

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Türkiye'nin eli armut toplamıyor ya! Ne yaptı? Rusya'ya yardım olarak maske ve eldiven yollamadı!

Ee, etme bulma dünyası… Sen bizi milyarlarca dolarlık kazık atarsan, biz de sana 50 bin dolarlık yardımı yollamayız, ne haber? Kahpe kader!