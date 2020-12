Korkunun kaynağı bilgisizliktir

Şarbon…

Hasta hayvanlarla doğrudan veya dolaylı temas yoluyla insanlara da bulaşabilen bakteri hastalığı.

Louis Pasteur'ün 1870'lerde sığırlar üzerinde denediği aşı çalışması ilk önleyici adım oldu.

Ancak:

Pasteur'ün ölümünün yüzüncü yılı 1995'te New York Times, “Pasteur'ün Aldatmacası” başlıklı makale yayınladı. Bilim tarihçisi Gerald L. Geison, Pasteur'un laboratuar notlarından yola çıkarak, deneyde kullandığı şarbon aşısının hazırlanmasına ilişkin yanıltıcı açıklama yaptığını yazdı. Aynı yıl tanınmış biyolog Max Perutz, New York Review of Books'ta “Pasteur savunması” yayınladı.

Yani… Şarbon aşısı üzerine tartışma yüz yıl sonra bile yapıldı.

Dünyada bugün Pasteur aşısı değil, Avusturyalı immünolog Max Sterne'nin, 1935'te geliştirdiği aşı (ve türevleri) kullanılıyor.

Gelelim insan şarbon aşısına…

Sovyetler Birliği 1930'larda geliştirdi; 1940'larda insanlara uygulamaya başladı.

ABD'de kullanılan (Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan) mevcut aşı, 1960'larda formüle edildi.

Bugün COV 19 aşısı konusunda yapılan “Çin aşısı mı”, yoksa “ABD-Almanya aşısı mı” tartışmaları Soğuk Savaş döneminde şarbon aşısı üzerine yapıldı! Sovyetler Birliği (ve Çin) şarbon aşısı hakkında Batı basınında sürekli olumsuz yazılar çıktı.

Neyse, “zayıflatılmış suş nedir” gibi ayrıntılara veya ithal hayvanlarla gelen şarbona boğmayayım sizi, anlatmak istediğim farklı…

BİYOLOJİK SİLAH

Şarbon, biyolojik silah olarak kullanılıyor.

Çok gerilere gitmeyeyim…

Dünyada şarbonun biyolojik silah olarak kullanılması Batı medyası aracılığıyla 1990'larda Körfez Savaşı ile gündeme geldi: Saddam biyolojik silah üretiyordu.

Stanford Üniversitesi'nden biyoloji, Harvard Üniversitesi'nde tıp öğrenimi gören halk sağlığı araştırmacısı (TED'deki “ilacı nasıl iyileştirebiliriz” konuşmasıyla tanınan) Prof. Atul Gawande, Körfez Savaşı'ndan dönen Amerikan askerlerinin sendromu üzerine Slate dergisindeki makalesinde şu konuyu gündeme getirdi: Şarbon aşısının yan etkisi!

Başkan Clinton yönetimi 1997'de Şarbon Aşısı Aşılama Programını (AVIP) başlatıp Amerikan askerlerinin/personelinin aşılamasını zorunlu kılmak isteyince tartışma alevlendi.

Amerika'da, federal hükümeti denetleyen “kongre bekçisi” de denen devlet kurumu var: GAO. Bu ofis, şarbon aşısının güvenliğini-etkinliğini sorgulayan ve bazen ciddi yan etkilere neden olan raporlar yayınladı. Keza kongre, zorunlu aşıların yasallığına meydan okudu. Bu net tavırlarla şarbon aşısı “kampanyası” 1990'larda pek başarılı olamadı.

Bitmedi…

TELEVİZYONDAKİ UZMANLAR

Tarih, 11 Eylül 2001.

İkiz kulelere saldırılarının hemen ardından ABD'de bazı insanlara -kimin yolladığı belli olmayan- mektup içinde “şarbon” gönderildi. Küresel medya “şarbon tehlikesini” baş konu yaptı.

Televizyonlara çıkarılan kimi uzmanlar, şarbon bakterisinin mikrodalga fırında yok edilebileceğini savundu!

Kimileri, “Kuşkulu mektupları buharlı ütüye tutun, iyi gelir” dedi.

Bazı uzmanlar da, “Elinizi hemen sabunla yıkayın, bakteriye maruz kalmazsınız” uyarısında bulundu.

Sonuçta ABD'de panik başladı. Nasıl olmasın; Temsilciler Meclisi Başkanı Dennis Hastert, kongre binasının havalandırma sisteminde şarbon bulunduğunu açıkladı; meclis beş gün kapatıldı. Senato Demokrat Parti çoğunluk lideri Tom Daschle kendisine şarbonlu mektup geldiği açıkladı. Vs.

Tek fail Saddam gösterildi. Başkan George W. Bush Bioshield Projesi Yasası'nı imzaladı; terörist saldırılara karşı bütçeden 50 milyar dolar ayrıldı; ilk etapta 5 milyar dolarlık aşı alındı.

Irak'ı işgale giden Amerikan askerlerine zorunlu aşı yapıldı. Kimi Amerikan askeri aşı olmak istemedi; tartışmalar yeniden alevlendi…

İşgalden sonra Başkan Hastert “Ben öyle demek istemedim” dedi; Senatör Daschle'ya gönderilen mektubun etkili biyolojik silah içermediği açıklandı. Vs.

Tartışmalar, davalar, tazminatlarla geçen bir süreçten sonra zorunlu aşı dayatması durduruldu… (Benzer şarbon aşısı İsrail'de “Ömer 2” adıyla 1998'de denendi. Sekiz yıl süren gizli proje 716 gönüllü üzerinde test etti. Aşının yan etkileri sebebiyle İsrail, 716 gönüllüye 6 milyon dolar tazminat ödedi.)

Tekrar ABD'ye dönersem:

Amerikan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 1997'de ve 2001'de yönetiminde yer aldığı Gilead Sciences ilaç şirketiyle emrindeki Pentagon'a milyon dolarlık alımlar yaptırdı! (Gilead Sciences, “dünyayı kasıp kavuracak” denen kuş gribine karşı “Tamiflu” ilacını geliştirip Roche'a satan şirketti!)

Israrla, “aşının ekonomi-politiğini bilmeniz gerekiyor” diyorum.

Unutmayınız ki; korkunun kaynağı bilgisizliktir!