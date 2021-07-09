FDA ve CDC’den üçüncü doz hatırlatma aşısı açıklaması: İki doz aşı olana gerek yok

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmek için geliştirilen aşılar ortaya çıkan yeni mutasyonlarla sorgulanır hale geldi.

İlk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantı, en bulaşıcı mutasyon olarak öne çıkıyor. Halihazırda pek çok ülkeye yayılmış durumda olan Delta varyantı, salgında en ağır kayıpları veren ABD’de de yeni vakaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Uzmanlar kullanımdaki aşıların varyantlara karşı da koruyucu olduğunu açıklasa da, Pfizer-BioNTech üçüncü doz hatırlatma aşısı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne (CDC) başvuru yapmaya hazırlanıyor.

‘İHTİYAÇ DUYULURSA HAZIRLIKLIYIZ’



Pfizer-BioNTech aşısını nüfusuna oranla en yaygın şekilde uygulayan İsrail, söz konusu aşının Delta varyantına karşı etkisinin yüzde 64’e düştüğünü öne sürmüştü. Bu verilerin ardından gelen başvuru kararı öncesi FDA ve CDC’den önemli bir açıklama yapıldı.

Salgınla mücadelede önemli yer tutan iki kurumun ortak açıklamasında, iki doz olarak tamamen aşılanmış kişilerin ağır hastalık ve ölüm riskine karşı korunduğu, bunun ülkede yayılan varyantlara karşı da geçerli olduğu vurgulandı. Açıklamada bu aşamada üçüncü doz olarak bir hatırlatma aşısına gerek olmadığı ifade edilirken, “Eğer bilim böyle bir aşılamaya ihtiyaç duyulduğunu gösterirse buna karşı hazırlıklıyız” denildi.

İlginizi Çekebilir CDC açıkladı: Pfizer-BioNTech aşısıyla kalpte iltihaplanma arasında bağlantı var