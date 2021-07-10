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Fransa’da 4 bin 696 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 808 bin 383'e ulaştı.

Güncellenme: 23:31, 10/07/2021
HaberlerDünya
Fransa’da 4 bin 696 yeni vaka

Fransa’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 808 bin 383’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 19 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 321'e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 947'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 183 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 60 milyon 348 bin 2 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 35 milyon 722 bin 248'ine tek doz aşı yapıldı.

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