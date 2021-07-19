İki ülke arasında “mastürbasyon” gerilimi: Çok sert sözler

Güney Kore ile Japonya arasında geçen hafta başlayan diplomatik kriz tırmanıyor…

Geçen hafta cuma günü Japonya’nın Güney Kore büyükelçiliğinde görevli büyükelçi yardımcısı Hirohisa Soma’nın açıklamaları sonrasında gerilim büyüyor. Cuma günü Soma bir gazetecinin kendisine yönelttiği, “Tokyo Olimpiyatları sırasında Güney Kore-Japonya zirvesi olur mu” sorusuna, Güney Kore lideri Moon Jae-in hakkında hem Korece hem de İngilizce yanıt vermişti. Soma, “Güney Kore lideri iki ülke ilişkilerini geliştirme sürecinde kendini tatmin ediyor” sözlerini kullanmış ve bu sözler olay yaratmıştı.

KRİTİK GEZİYİ İPTAL ETTİ

Soma’nın özellikle “mastürbasyon” kelimesini kullanması tansiyonu yükseltti. Soma’nın basın mensuplarıyla rahat bir ortamda konuştuğu belirtilirken kıdemli diplomat, “Japonya’nın Güney Kore kadar iki ülke ilişkilerini düşünmeye ayıracak kadar zamanı yok” dedi.

Bu açıklamaların ardından Güney Kore lideri Moon Jae-in’in Tokyo gezisini iptal ettiği açıklandı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile ilk kez bir araya gelmesi planlanan Güney Kore liderinin ziyaretini iptal etmesi ile ilgili olarak Seul yönetimş, “Moon Jae-in Japonya’ya gitmeme kararı aldı. Her iki taraf da anlamlı görüşmeler gerçekleştirdi fakat tarafların görüşmeleri bir zirve organize edilmesi konusunda yetersiz kaldı.

DİPLOMAT GÖREVDEN ALINACAK

Japonya Başbakanı Suga, Moon Jae-in’in ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak bir açıklama yapmazken diplomatın sözleri hakkında da “Uygunsuz” yorumunu yaptı. Güney Kore liderinin, yerine kültür bakanını Olimpiyatlar’ın açılışına göndereceği belirtildi.

Son dönemde diken üstünde olan Seul-Tokyo hattında tarafların anlaşmazlık yaşadığı birçok konu var. İki ülke arasında sınırlar sorununda savaş zamanında yaşananlara kadar birçok sorun yaşıyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın iki ülke ilişkisini geliştirmek için bir fırsat yaratacağı tahmin ediliyordu.

Öte yandan Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde aktardığı haberde Japonya yönetiminin diplomat Soma’yı görevden almaya hazırlandığı belirtildi.

Reuters’ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Soma’nın görevden alınma kararı alındığını ve yakında bu kararın işleme geçeceği belirtildi.