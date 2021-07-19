İsrail’de endişe verici çalışma: Aşının etkinliği 50 yaş ve üzerinde düştü

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılamada başarılı bir süreç yürüten ülkelerde dahi varyantlar endişe yaratıyor.

O ülkelerden biri de nüfusunun üçte ikisi corona virüsüne karşı aşılayan İsrail. Aşıların etkinliğinin varyantlara karşı tartışıldığı bir dönemde İsrail’den endişe verici sonuçlar paylaşıldı. Kudüs’te bulunan Hebrew Üniversitesi uzmanları, aşının ileri yaş grubundaki kişilerde etkinliğini kaybediyor olabileceğini öne sürdü.

Ülkede dördüncü dalga kapsamında ortaya çıkan yeni vakaları inceleyen uzmanlar, hastalığa yakalanan kişilerin yüzde 90’ının 50 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğunu tespit etti. Bu kişilerin iki doz aşı olduğu bilgisi de verildi. Çalışma ekibi, “Aşının etkinliğinin düştüğü görülüyor, en azından nüfusun belli bir bölümünde” şeklinde sonuçları yorumlarken, kesin sonuçlara ulaşmak için analizlerin derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

‘GİDEREK ZORLAŞIYOR’



Bir radyoya röportaj veren ekip üyelerinden Prof. Dr. Doron Gazit, “Durum o kadar kötü değil fakat giderek zorlaşıyor. Pandemi yayılıyor ancak hastanelerdeki durum ağır değil” ifadelerini kullandı. İsrail’de cuma günü itibarıyla 1118 yeni vaka kayıtlara geçti. Söz konusu vakalardan 58’inin durumunun ağır ve hastanede tedavi gördüğü, 16’sının solunum desteği aldığı belirtildi.

AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜK



Rehovot’ta bulunan Weizmann Enstitüsü’nden Prof. Dr. Eran Segal, rakamları yorumlarken, “Kasım ayında günlük vaka sayısı 1000’i ilk kez geçtiğinde ilk dalgadaydık. O dönem günlük ağır hasta sayısı 29’du. Bu hafta ağır hasta sayısı günlük ortalama 8 olarak tespit edildi” dedi.

KAPANMA PLANI YOK



İsrail’de endişe verici duruma rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık yetkilisi Prof. Dr. Nachman Ash, “Bu dalganın giderek büyümesi bekleniyor. Buna karşın amacımız hayatın normal şekilde sürmesi” diye konuştu. İsrail’de hükümet yeni bir kapanma üzerinde plan yapmazken, okulların yaz tatilinin ardından 1 Eylül’de açılması bekleniyor.